Riquelme apuntó contra la fiscal Ramírez: "Tiene un problema con los hinchas de Boca"

El ídolo del "Xeneize" arremetió contra la tiutlar de la Unidad Fiscal especializada en eventos masivos de Ciudad de Buenos Aires, luego del sorpresivo allanamiento a La Bombonera de la pasada semana.

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, apuntó contra Celsa Ramírez, la titular de la Unidad Fiscal especializada en eventos masivos de Ciudad de Buenos Aires que allanó y clausuró las instalaciones del club en varias oportunidades. También le pidió a la fiscala que devuelva la computadora que le incautó a su hermano, Cristian Riquelme.

El pasado viernes, por instrucción de Ramírez, la Gendarmería ingresó a las oficinas que el club tiene en las adyacencias de La Bombonera para investigar un supuesto "fraude de entradas", en el que también se nombraba al hermano menor de Román de estar involucrado. En febrero pasado, la misma denunciante había clausurado el estadio por fallas en la infraestructura. Pero fue el último hecho el que terminó de colmar la paciencia de la dirigencia del "Xeneize" y fue Riquelme quien no dejó pasar la oportunidad para expresarse ante los micrófonos.

El mensaje de Riquelme sobre la persecución de la Justicia a Boca

En diálogo con TyC Sports, el ídolo "Azul y Oro" fue consultado respecto al allanamiento que cayó sobre Boca horas antes de que el primer equipo debutara en la Copa de la Liga, y respondió sin vueltas contra Ramírez: "Mi sensación es que la gente tiene claro lo que pasa. Todos los bosteros sabemos que esta señora tiene un problema con los hinchas de Boca. Contra Platense fueron con armas largas, mandó a declarar a mi hijo en la pandemia, no sé si tiene un problema contra los Riquelme, mandó a allanar la casa de mi hermano".

En dicha inspección, en donde arribaron alrededor de 50 agentes, quienes estaban a cargo se llevaron de las oficinas una de las computadores del hermano de Román, quien fue acusado de sobreventa de entradas pero con un sustento poco sólido. "Pido que devuelva la computadora de mi hermano, porque es la que usa la hija de 3 años. Si ella tiene hijos, que la devuelva, la nena pobrecita ahora no tiene con qué jugar", solicitó. Y luego, volvió a agregar su opinión sobre los allanamientos: "Esta señora tiene un problema con nuestra cancha, con los hinchas de Boca. Van a ensuciar por todos lados, como jugador me lo hicieron, me vendieron como un diablo, pero el tiempo pone las cosas en su lugar, soy una persona normal de Don Torcuato que defendí los colores de la mejor manera".

A fin de año habrá elecciones en Boca, y muchos hinchas del "Xeneize" relacionan estas acciones de persecución a Riquelme con cuestiones políticas, algo que el propio Román no negó: "Jugaron fuerte, mandaron a declarar a mi hijo, allanaron a mi hermano, cuando se lo dije a mi hijo, se reía Agustín, sabe cómo es el tema. La familia toma las cosas con calma y sabían que iba a pasar esto, lo hable con mi madre y me dijo que estaba feliz y orgullosa por volver, la María está contenta".