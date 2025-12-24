Sorpresa: por qué Boca no confirma la continuidad de Úbeda como director técnico

Los rumores colocan a dos entrenadores como posibles reemplazantes.

Tras finalizar la participación en el Torneo Clausura, la continuidad de Claudio Úbeda al mando del primer equipo de Boca es una que se encuentra en discusión porque no hay una palabra oficial que la pueda asegurar como también descartarla. Se mencionan algunos nombres como posibles candidatos a reemplazarlo en los próximos días, pero a la vez existe la chance de que su cuerpo técnico sufra algunas modificaciones con el fin de que la tareas queden más repartidas y no tan concentradas.

Lo primero a resaltar es que el entrenador tiene contrato con el Xeneize hasta junio del 2026, debido a que se trata del acuerdo que firmó siendo ayudante de Miguel Ángel Russo. No obstante, su presencia en el banco de suplentes como figura principal está más que claro que fue producto de un hecho inesperado y que requirió de una medida urgente con el fin de poder avanzar en el calendario del equipo. Es por ello que se pone en duda su continuidad, pero para ciertos hinchas no termina de ser algo coherente después de que el club logró clasificarse a la Copa Libertadores.

Una duda que también nace desde una palabra oficial y que toma decisiones de peso en lo futbolístico. "Estamos evaluando si Ubeda sigue en el club. Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas, más allá de la continuidad de Claudio: armar la pretemporada, el tema de los refuerzos, chicos que se pueden llegar a ir, vuelven más de 20 jugadores de préstamos... Estamos viendo un montón de cosas", expresó Marcelo Delgado, ex integrante del Consejo de Fútbol, en charla con Radio La Red hace unos días.

Se estima que la continuidad del entrenador quedará definida en los primeros días de enero cuando se lleve a cabo una reunión mano a mano con Juan Román Riquelme. Las señales que circulan son muy contradictorias, porque Boca avanza en la contratación de jugadores como es el caso de Marino Hinestroza y Alexis Cuello. Algo que permite pensar que contarían con la aprobación del técnico, pero puede que desde la dirigencia estén afrontando charlas por la visión deportiva que disponen sobre el plantel.

¿Qué entrenadores aparecen como reemplazantes?

Por un lado, la figura de Eduardo Domínguez comenzó a cobrar gran fuerza después de lo que fue la consagración de Estudiantes de La Plata en el marco del Trofeo de Campeones, debido a que su elevado salario estaría siendo un problema que no es nada fácil de afrontar. Hasta el momento, su salida no se encuentra confirmada pero se menciona que sería el primer candidato que Boca iría a buscar en caso de que Claudio Úbeda sea removido del cargo.

Mientras que el segundo nombre que aparece es uno que no es la primera vez que se lo menciona y que en esta oportunidad se colocó como posible entrenador del Xeneize. «Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca. A cualquier tipo le seduce un club como Boca, pero a veces los momentos no coinciden. Hay siempre consultas de allegados, pero de Boca no me llamaron nunca», señaló en charla con TyC Sports. El hecho de que se haya consagrado campeón con Toluca podría permitir que su salida no sea tan complicada de afrontar.