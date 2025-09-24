Por qué Boca le tiene que buscar un reemplazante a Leandro Paredes

Boca debe pensar en reemplazar a Paredes

Del 6 al 14 de octubre del 2025, la FIFA abrirá una ventana internacional para que las selecciones terminen de clasificarse al Mundial y organicen partidos amistosos para afinar detalles. Esto puede ser un verdadero problema para Boca Juniors, debido a que le puede significar la pérdida de Leandro Paredes y la obligación de buscar un reemplazante que esté a su nivel.

La Selección Argentina tiene planificada una gira por Estados Unidos en la que medirá fuerzas contra Venezuela y Puerto Rico, y son grandes las chances de que Lionel Scaloni decida convocar al volante del "Xeneize". Un llamado que se encuentra justificado por el nivel que demuestra fin de semana tras otro dentro del campo de juego. De esta forma, se trataría de un problema a solucionar con el fin de que el equipo pueda mantener su calidad de juego y sumar puntos.

De cara a los partidos frente a Barracas Central y Tigre, se estima que Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico creen que tienen un reemplazante para Paredes y eso podría ser uno que despertará varios comentarios entre los hinchas. “Si Scaloni convoca a Paredes, creo que Ander Herrera tiene una buena oportunidad para ser su reemplazante“, expresó el periodista Diego Monroig en ESPN.

Hay que recordar que el experimentado volante español tan sólo disputó nueve partidos a partir de su incorporación, en el mercado de pases del verano, y que no suma minutos desde el 16 de junio. Ese día formó parte del once titular ante Benfica por la segunda fecha de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes, pero no pudo completar la jornada por una lesión que lo obligó a pedir el cambio. Su recuperación avanza de gran manera y puede que dentro de poco consiga el alta médica.

En realidad, ya entrena a la par de los compañeros y realiza trabajos con pelota, pero el cuerpo técnico de Russo trazó un plan de recuperación con el fin de que se recupere al 100%. No se descarta que Herrera vaya a ser convocado y sume algunos minutos ante Defensa y Justicia en el marco de la décima fecha.

¿Por qué se sigue jugando el Torneo Clausura?

A pesar de que se trata de una fecha FIFA, la Selección Argentina no dispone de encuentros oficiales que debe afrontar, sino que se tratan de compromisos amistosos organizados por la AFA con el fin de ganar rodaje y pulir determinados detalles antes de presentar la lista definitiva de cara al Mundial del 2026. Esto genera que el Torneo Clausura no se detenga.

Por ende, Boca podría afrontar los partidos ante Barracas Central y Tigre con la ausencia de Paredes, que es un jugador fundamental en esta buena racha de resultados y mejora de rendimiento que se percibe desde su incorporación. Algo que es vital para conseguir los puntos necesarios que permitan clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026, debido a que se encuentra segundo pero dispone de la misma cantidad de unidades que Rosario Central.