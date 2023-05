Palermo, Riquelme y la noticia más esperada para los hinchas de Boca: "Yo creo que va"

El "Pato", exayudante de campo del "Titán", no ocultó el deseo de su amigo de llegar al "Xeneize".

El exarquero Roberto Abbondanzieri habló el pasado lunes de la posibilidad de que Martín Palermo sea entrenador de Boca Juniors y llenó de ilusión al mundo "Xeneize". El "Pato", además, detalló cómo se prepara el "Loco" para lo que podría llegar a ser su máximo desafío deportivo.

Abbondanzieri conoce casi como nadie al máximo goleador de la historia "Azul y Oro". Más allá de que compartieron más de 10 años en el plantel profesional, con épocas doradas de innumerables títulos, el oriundo de Bouquet fue el principal asesor de Palermo durante las primeras experiencias como entrenador. Si bien el "Titán" se encuentra en Platense, tratando de sumar puntos que lo alejen del descenso, su amigo reveló detalles de la chance de arribar a La Boca.

Roberto Abbondanzieri reveló si Martín Palermo dirigirá Boca Juniors

En una entrevista con el programa radial Boca de Selección, al exportero campeón de tres Copa Libertadores le consultaron sobre si ve a Palermo con el buzo de DT en un futuro cercano. "Yo creo que va a dirigir, más allá de que me rete de nuevo, yo creo que sí", comenzó diciendo el santafesino de 50 años.

Luego, el exjugador de Rosario Central, quien no está relacionado al fútbol profesional en la actualdiad, agregó: "Estuve trabajando mucho tiempo con esta persona, que estudia todos los días, y siempre me aclaró que iba a ir a Boca el día que se encuentre como técnico de la mejor forma. Obvio que después están los resultados, pero él quiere estar recontra preparado para estar en el club y creo que lo está haciendo“.

Aunque durante muchos años se habló de una mala relación entre él y Juan Román Riquelme cuando fueron compañeros, hoy el vínculo entre ambos es mucho más cercano e, incluso, Boca le cedió dos jugadores al "Calamar". Para finalizar, Abbondanzieri manifestó su cariño por Palermo y se refirió a su actualidad en el club de Saavedra: "Siempre tuvo que luchar con esos equipos que necesitan puntos. Sería una cosa de consagrarse como técnico también. Ojalá que le vaya bien“.

Cuándo es el partido despedida de Riquelme en Boca: fecha y dónde es

Román tendrá su despedida en La Bombonera como soñaba.

El esperado partido despedida de Juan Román Riquelme está a la vuelta de la esquina. Desde su retiro en 2015, el exfutbolista y actual vicepresidente de Boca Juniors ha prometido este emotivo homenaje, el cual se ha ido posponiendo debido a diversas circunstancias.

Sin embargo, parece que este año finalmente se hará realidad, ya que se ha revelado que es muy probable que el partido tenga lugar próximamente. En este artículo te ofrecemos todos los detalles que conocemos hasta ahora: la fecha tentativa, los invitados que se espera que participen y una sorpresa muy especial que se ha preparado para este encuentro tan esperado.

El partido de despedida de Juan Román Riquelme tiene una fecha tentativa: se llevaría a cabo el el domingo 25 de junio, según informó Clarín. El homenaje ha sido postergado desde 2019 por diferentes razones. En primer lugar, las elecciones y la rivalidad con el entonces presidente del club, Daniel Angelici, retrasaron los planes. Luego, la pandemia impidió que se organizara el año pasado. No obstante, a mediados de febrero de 2023, el mítico enganche confirmó su intención de realizar el evento este año y espera que todas las circunstancias se acomoden para hacerlo posible.

“Sí, yo creo que este año lo vamos a hacer. Vamos a ver si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar. Hay mucha gente que quiere hacerlo. A mí me da un poco de vergüenza porque pasó mucho tiempo ya. No sé si me animo a ponerme los cortos otra vez”, dijo Riquelme en una entrevista cuando lo consultaron por el tema.

El rumor de la fecha también está relacionado con otro motivo. Durante esos meses se espera que Lionel Messi esté en el país y participe en varios eventos, incluido un partido homenaje a Maxi Rodríguez en Newell's que se realizaría el sábado 24 de junio. Esto refuerza los rumores de que la fecha elegida para la despedida de Riquelme podría coincidir con la presencia del capitán de la Selección Argentina en La Bombonera, dado que siempre han mantenido una gran relación desde sus tiempos en la selección nacional.