Negro Bulos se sacó en ESPN F90 y descolocó al Pollo Vignolo: "Camiseta de Boca"

"El Negro" Bulos se sacó en vivo en ESPN F90 y descolocó al "Pollo" Vignolo en el programa de televisión. "La camiseta de Boca", disparó el panelista para la sorpresa del conductor.

Federico "Negro" Bulos se sacó al aire en ESPN F90 e impactó a Sebastián "Pollo" Vignolo. Uno de los panelistas del programa de televisión demostró su furia durante la nueva sección de "Las Perlas", y en esta oportunidad apuntó directamente contra el árbitro de Boca vs. Olimpo por la Copa Argentina 2023: Lucas Comesaña. Es que el juez cobró un penal muy polémico a los 31 minutos del segundo tiempo que culminó con el gol del "Pipa" para el 2-0 transitorio en Chaco. El encuentro culminó para el equipo dirigido por Hugo Ibarra, que de esa manera avanzó a los 16avos de final del torneo.

En este segmento tan particular del ciclo, el panelista y relator comenzó con la perla blanca para Juan Román Riquelme. La magia desplegada por el vicepresidente y máximo ídolo del "Xeneize" en el partido homenaje por el centenario de Villarreal de España hizo que el platense lo destacara. Sin embargo, la perla negra fue para Comesaña y le llamó la atención a Vignolo.

La Perla blanca del Negro Bulos fue para Riquelme.

El Negro Bulos estalló en ESPN y sorprendió al Pollo Vignolo: "Desastre"

A la hora de elegir al peor protagonista de la última semana a nivel nacional según su visión, el periodista deportivo de F90 le gritó directamente a la cámara: "En un fin de semana con poco fútbol, usted hizo un desastre, aunque alguien me dijo que hizo lo que hace siempre, que dirige siempre así". "Pero yo no me dejo llevar por los prejuicios... Además me dicen que usted es un gran padre de mi familia, un tipo bueno, tiene ojos cristalinos, hasta me gustan sus ojos, quiero que le vaya bien", continuó insólitamente el platense.

"Pero no puede hacer el despojo... Pobres los pibes de Olimpo", profundizó Bulos. Mientras vociferaba, añadió que "¡el penal que usted cobró es una risa! Porque no es que se equivocó, usted sabe que no es penal... Pero vio la camiseta de Boca y cobró penal". En esa dirección, destacó que "Benedetto se tiró y cobró penal, ¡no puede cobrar ese penal!". "¡No puede un árbitro definir un partido! Pobres los pibes de Olimpo", sentenció el comunicador en ESPN.