Mariano Closs se sacó en ESPN por Boca vs. River en el Trofeo de Campeones: "¿Es joda?"

La furia de Mariano Closs en vivo en ESPN F12 por el Boca vs. River que se viene en la final del Trofeo de Campeones 2023. "¿Es joda esto? Nos están cargando", estalló el conductor.

La nueva final que se avecina entre Boca y River por el Trofeo de Campeones 2023 enfureció a Mariano Closs, que estalló en vivo en ESPN F12 durante el mediodía del martes 21 de febrero de 2023. El conductor protestó porque, supuestamente, los dos clubes más grandes del fútbol argentino no quieren jugar ese partido pese a que entrega una estrella oficial más, pendiente desde 2020.

El relator de 52 años no podía creer cuando el panelista Nicolás Distasio, en la previa a la semifinal entre "El Millonario" y Banfield, comunicó que "van a jugar en busca de un lugar para un partido que quizás ni se juegue", en referencia a la definición por el título. "Si River le gana a Banfield y en 15 días tiene que jugar con Boca... Me dicen de muy buena fuente que ni Boca quiere exponer a un (Hugo) Ibarra debilitado ni River quiere exponer a (Martín) Demichelis post (Marcelo) Gallardo", insistió Distasio.

Además, entre todos los participantes de ESPN F12 coincidieron en que "todavía no hay fecha, puede ser en marzo o en mayo, pero este partido no tiene un sustento reglamentario tampoco. Puede ser marzo, mayo o agosto...". "¿Pero quién maneja los reglamentos? ¿Qué es esto que se está jugando?", se indignó Closs. Fue allí cuando le recordaron que Boca fue el campeón de la Copa Diego Maradona (2020) y River y Banfield, los dos subcampeones de ese año: "La Banda" el de la Liga y "El Taladro" el de la Maradona.

Boca le ganó el último Superclásico a River por 1-0 en La Bombonera.

En pleno debate caliente al respecto, el presentador continuó: "¿Pero cómo pueden pedir los clubes no jugar un partido? ¡No lo puedo creer!". En la misma línea, opinó que "que no se quieran enfrentar los equipos por debilidades es increíble... Aunque sea por una gaseosa". Luego, para el cierre de la charla, Closs dejó lo más picante: "Señores, ¿es joda? Nos están cargando a todos... No es así".

Boca vs. River: todas las finales de la historia entre ambos

El recorrido del fútbol argentino a lo largo de los años señala que apenas tres veces se cruzaron "El Xeneize" y "El Millonario" en una serie decisiva en busca de un trofeo. De esta manera, en 2023 podría darse la cuarta edición, aunque aún no es oficial la fecha ni el estadio a disputarse el encuentro.