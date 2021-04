Liberman confesó por qué se rompió su amistad con Riquelme: "Me llamó muy enojado"

Martín Liberman y los motivos de su pelea con Riquelme, ídolo de Boca.

Martín Liberman y Juan Román Riquelme mantuvieron una relación de amistad que se fue diluyendo con el paso del tiempo. De hecho, hoy en día ese vínculo está totalmente roto y el periodista deportivo se encargó de revelar cuál fue el motivo. Contando una infidencia, aseguró que el ídolo de Boca lo llamó por teléfono y le habló de forma muy efusiva por una situación que le molestó de él.

"La primera vez que habla dice 'lo hicimos muy mal en la semifinal de la Libertadores'. Yo me quedo con eso, en la única declaración importante de Riquelme diciendo que el equipo lo hizo muy mal ante Santos. No hacía falta que lo dijera Román pero lo dijo públicamente", comenzó diciendo Liberman, en el aire de su programa Liberman Online.

Acto seguido, Liberman agregó: "Lamento mucho que Román haya cambiado tanto porque es un fenómeno. No sólo fue un crack adentro de la cancha, en la vida es muy inteligente, es un capo. Tuve la dicha de formar una amistad con él y compartir momentos de intimidad ya sea en mi casa, en la suya o por teléfono, con sus hijos y con el mío".

"Se puso talibán, fundamentalista, no respeta la opinión del otro. Un día me llamó para increparme fuerte por algo que habías dicho vos. Román estaba muy enojado y me decía que si yo era su amigo cómo no lo defendía de las barbaridades que estabas diciendo vos", aseguró Martín Liberman, hablándole a Daniel Avellaneda, y de este modo explicó el por qué del final de su amistad con Riquelme. ¿Qué dirá Román al respecto?

La foto de Riquelme en el cumpleaños de Martín Liberman

En medio de las versiones que lo mostraban alejado de Riquelme y enfrentado con su manera de obrar como vicepresidente de Boca Juniors, Martín Liberman decidió compartir una imagen junto a quien fue su amigo hasta hace poco tiempo. En la misma, dio por sentado que "El Torero" no hizo bien en ir con Jorge Amor Ameal en la fórmula presidencial.

"Termínenla muchachos. A Román lo quiero, respeto y admiro. Esta foto es en mi cumpleaños, en mi casa. Yo creo que él eligió mal a Ameal, ¡pero eso no quita que lo siga queriendo y siempre será así! El tema es que está mal rodeado y el presidente es muy flojo. ¡Román fue MUY grande!", sentenció Martín Liberman, quien de todos modos ya no dialoga con la persona a la que dice querer, respetar y admirar.