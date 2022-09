Le sacaron la capitanía a Marcos Rojo en Boca: por qué y qué pasó

Marcos Rojo ya no será el capitán de Boca en los próximos partidos por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El defensor que llevó la cinta en su brazo en el Superclásico contra River en La Bombonera por la fecha 18 ya no la portará más en los encuentros que se vienen.

Luego de diferentes molestias musculares, el ex Estudiantes de La Plata regresó a la titularidad en los últimos dos compromisos y se estaba consolidando en el conjunto de Hugo Ibarra. Sin embargo, la patada voladora que le aplicó a Nicolás De la Cruz sobre el cierre del choque con "El Millonario" provocó la merecida tarjeta roja por parte del árbitro Darío Herrera.

Por qué le sacaron la capitanía a Rojo en Boca

Esta situación no tiene que ver con una decisión del club ni del entrenador, sino que se debe pura y exclusivamente a una cuestión reglamentaria. Las normas de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) son contundentes en este sentido y señalan que "cuando se suspende al capitán del equipo, el Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA queda facultado para imponerle como accesoria la pena de inhabilitación para ejercer el cargo de capitán".

La tremenda patada voladora de Rojo a De la Cruz en Boca vs. River.

Si bien el castigo vinculado con la capitanía por haber visto la roja puede durar entre 30 días y 5 años, lo más común es que se extienda por 2 meses. De ser así, Rojo no podrá volver a ser el capitán de Boca en lo que queda de la Liga Profesional, ya que la misma terminará a finales de octubre próximo. Los compañeros que se perfilan para portar la cinta son otros referentes como Frank Fabra, Darío Benedetto y Guillermo "Pol" Fernández.

La palabra de Rojo tras el Superclásico

En una conferencia de prensa posterior al triunfo por 1-0 con el gol de Darío Benedetto, el ex Manchester United pareció contestarle al técnico rival, Marcelo Gallardo, que en la previa había dicho que River se sentía cómodo en La Bombonera. Además, una vez consumada la derrota, "El Muñeco" también opinó que "fue un partido de mediocre para abajo" y que ninguno de los dos equipos jugó bien.

El exlateral izquierdo de la Selección Argentina contestó: "No me molesta. Los clásicos son así, se mete un poco de más. Yo hice tres foules en todo el partido, no hicimos tantos foules". "Hicimos algunas faltas tácticas, no es que tuvimos un juego agresivo ni cosas raras", insistió.

"Ellos jugaban de esta forma y estaba todo bien, se festejaba, y ahora que un poco lo hicimos nosotros por ahí molesta", chicaneó el ex Sporting Lisboa. Y cerró: "Nosotros estamos tranquilos con las cosas que hicimos, cómo afrontamos el partido y cómo lo ganamos".