La Justicia le negó el pedido de eximición de prisión a Sebastián Villa

La defensa del futbolista realizó dicha solicitud a principios de semana, cuando la víctima ratificó su acusación. Los motivos.

La Justicia no aceptó el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa de Sebastián Villa el pasado lunes a última hora tras conocerse la denuncia por abuso sexual e intento de homicidio que presentó su expareja. Quien tomó la determinación fue el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Javier Maffucci Moore, quien también tiene bajo su jurisdicción la causa anterior que lo tiene como protagonista por violencia de género.

El motivo expresado por las autoridades judiciales fue que no es momento de resolver si se le concede o no ese recurso porque no fue citado a una declaración indagatoria. Además, remarcaron que por ahora no se registró ningún pedido de arresto. Al mismo tiempo, el magistrado rechazó el pedido de la fiscal Vanesa González para la prohibición de salida del país aunque se le solicitó a Migraciones la información detallada sobre los movimientos del jugador de Boca Juniors.

La posibilidad de que Villa vaya a la cárcel sugió a partir de la declaración del abogado de la mujer, Roberto Castillo, quien aseguró que "se puede determinar una preventiva" por las pruebas brindadas. Sobre esto y pensando en cómo se puede desarrollar la investigación, aseguró: "Hay expectativas de 20 años, no hay negociación posible. Si hay arreglo, le diríamos a la sociedad que cualquiera que tenga plata puede hacer lo que quiera".

Por otro lado, Agencia Télam confirmó que tres testigos respaldaron la denuncia de la joven que acusó al futbolista de Boca de haber abusado sexualmente de ella a mediados del año pasado en Ezeiza. Se trata de dos hermanos y una amiga de la mujer de 21 años. El testimonio de la amiga se centró en los momentos posteriores al presunto abuso, donde le contó lo ocurrido y asistió a un hospital para hacerse ver.

Cabe resaltar que la declaración de la segunda joven coincide con la que brindaron, el pasado martes, en la fiscalía, dos de los hermanos de la víctima. Estos aseguraron que tras el hecho comenzaron a "verla mal, con la cara llorosa y deprimida"; además sostuvieron que en los días siguientes tenía la cara hinchada, el cuello con moretones y marcas. Uno de ellos sumó, además de la agresión, que el colombiano le ofreció dinero para callarla.

Tres testigos respaldaron la denuncia de la joven

Es importante recordar que a principio de semana, la denunciante ratificó su acusación y presentó más pruebas ante la Justicia. Allí se llamó a declarar a los testigos y se ordenó una serie de medidas como notificar a la institución de La Boca sobre la denuncia. Es la segunda denuncia del futbolista tras ser acusado de lesiones y amenazas contra otra de sus exparejas, Daniela Cortés; caso que fue elevado a juicio y podría resolverse pronto -la fiscalía pidió dos años de prisión-.