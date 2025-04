El Club Olimpia de Paraguay expresó su preocupación por el estado de salud de Darío Benedetto, uno de los jugadores de su delantera que quedó internado. El exdelantero de Boca tuvo que quedar bajo observación médica producto de la picadura de un mosquito y, de esta manera, se perdió de ser parte del próximo partido.

El Club Olimpia publicó en su sitio web oficial un parte médico que nombra, efectivamente, que tiene el jugador. El delantero quedó internado por dengue y, de esta manera, se perderá el próximo encuentro del conjunto que dirigía Martín Palermo. “El atleta Darío Benedetto actualmente cursa con un cuadro viral de dengue clásico, debido a lo cual está internado en un servicio asistencial para mejor control y monitoreo”, dice el comunicado. Benedetto quedó internado y, por el momento, hay preocupación por el estado de salud del jugador. El próximo partido de Olimpia es justamente este mismo lunes con Sportivo Trinidense desde las 18. Por otro lado, se perderá el clásico ante Cerro Porteño.

Gago se irá de Boca si no sale campeón del fútbol argentino

La decisión por parte del entrenador ya está tomada, después de los fracasos en los clásicos y en la Libertadores. Si bien el presidente Juan Román Riquelme no tomará ninguna determinación hasta el final de este certamen, esta vez el portazo correrá por cuenta del propio director técnico. De hecho, el exmediocampista de la Selección Argentina se lo comunicó a su cuerpo técnico y él mismo habría dejado trascender esta información.

No obstante, las formas también serán un factor a tener en cuenta para la dirigencia. Como el cuadro azul y oro es muy probable que defina los octavos de final y los -hipotéticos- cuartos y semifinales de local en La Bombonera, donde se hace fuerte, tiene todo como para avanzar en los playoffs. De hecho, no juega Copas internacionales y el foco hasta junio próximo estará puesto solamente en el Apertura. Claro que no sería lo mismo quedar eliminado frente a River o por goleada que superar al rival y quedar afuera inmerecidamente o por penales. Por ahora, Gago tiene el respaldo de Riquelme en Boca pero será el mismo quien se vaya si nota que le está haciendo mal al plantel o que su mensaje ya no les llega a los jugadores.