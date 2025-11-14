Hizo un golazo para ganar un Superclásico en Boca, festejó el último en La Bombonera y reveló por qué no jugó en River

Hizo un golazo para Boca en un Superclásico y reveló por qué no jugó en River

Un exjugador de Boca Juniors que le convirtió un golazo a River en un Superclásico rompió el silencio y reveló los motivos por los que nunca se concretó su pase al "Millonario" a pesar del interés. El exfutbolista dijo presente en La Bombonera en el marco del triunfo por 2 a 0 de los dirigidos por Claudio Úbeda contra los de Marcelo Gallardo y brindó una entrevista pocas horas depsués. En la misma, dio detalles del contacto que tuvo con el elenco de Núñez y lo que lo llevó a decirle "no".

Se trata de Pedro Iarley, el brasileño que arribó al conjunto de La Ribera en 2003 después de brillar en el Paysandú de su país justamente en una serie de Copa Libertadores contra el elenco "Azul y Oro". Su desempeño llamó la atención en los dos más grandes de nuestro país, pero el nacido en Quixeramobim se inclinó por Boca, donde luego ganó dos títulos. Horas después de decir presente en Brandsen 805, habló de aquella decisión que sin dudas marcó su carrera.

El motivo por el que Iarley no llegó a River y eligió a Boca

"Hablé con River después de lo que hice en La Bombonera. Seguramente les iba a interesar pero dije 'no, vamos para Boca, La Bombonera'", esbozó el ex mediocampista que vistió la diez en la espalda en diálogo con TyC Sports. Cabe destacar que luego le convirtió a River en un Superclásico disputado en el Estadio Monumental en el año 2003 que terminó 2 a 0 en favor del visitante en el que también marcó Sebastián Battaglia. Posteriormente, los del "Virrey" saldrían campeones de aquel certamen. Sobre aquel cruce y lo que generó entre los hinchas que dejaron las críticas de lado por su rendimiento en el campo de juego, el brasileño reveló que "se terminó la discusión. Los hinchas cantaban que era el hermano de Pelé y me hacían reverencia".

Sobre el mencionado DT, también habló y sostuvo que "era fenomenal como entrenador y persona. Todo el grupo lo respetaba, jugaras o no". Es que de la mano del histórico entrenador no sólo se sumó al equipo, sino también ganó dos títulos y se metió en el corazón de los fanáticos "Xeneizes". Por otro lado, acerca de Mauricio Macri dio una contundente opinión cuando le consultaron sobre con qué personalidades compartiría un asado. "Carlos Bianchi, el presidente Mauricio Macri y mi amigo Matías Donnet. Macri era duro pero cumplía, ja".

La clasificación de Boca a la Copa Libertadores 2026

En la entrevista con TyC Sports, Iarley también palpitó la presencia del "Xeneize" en la próxima edición del torneo continental a la cual accedió tras ganarle al "Millonario" en La Bombonera: "La Copa Libertadores sin Boca no es la Libertadores. Pronto vamos a dominar Sudamérica". De esta manera, se ilusiona con que los comandados por Claudio Úbeda levanten por séptima vez en su historia el trofeo internacional en el que volverán a participar después de lo vivido este año.

Los números de Pedro Iarley con la camiseta de Boca