Fuerte mensaje de Russo tras su salida de Boca: "Fui un inconsciente"

Miguel Ángel Russo se refirió nuevamente a su salida de Boca Juniors y lanzó un fuerte comentario con respecto a aquel momento de su carrera como técnico.

Pasaron casi seis meses del último partido que dirigió Miguel Ángel Russo a Boca Juniors. El experimentado técnico dejó su cargo producto de los malos resultados y encontró destino rápidamente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde le está yendo de gran manera. En esta ocasión, brindó una entrevista al medio Súper Deportivo Radio, de Santa Fe, en la que dio detalles de cómo se fue del "Xeneize" de Juan Román Riquelme y compañía, y dejó un durísimo comentario.

Además, en la nota contó cómo atravesó el cáncer mientras dirigía a Millonarios de Colombia. El DT ganó dos torneos en el "Millo" y, mientras tanto, luchaba contra la mencionada enfermedad. Meses después de su desvinculación de la institución pasó por Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y llegó a Boca de la mano del Consejo de Fútbol y la presidencia de Jorge Amor Ameal.

"Mi duelo, tras mi salida de Boca, fue aislarme y encontrarme a mí mismo. Algunos no comparten mi idea y quieren ir y romper todo, yo digo que no porque primero hay que hacer un análisis y todo lo que se pueda decir en caliente es negativo. Lo que valoro de Riquelme es que me fue a buscar en un momento importante y decisivo de su carrera como dirigente. Boca no es fácil para nadie", aseguró Russo con respecto a la llegada de Román al club como directivo.

Por otro lado, habló del "Xeneize" y sus posibilidades de triunfar en la Copa Libertadores del 2022. Como último DT entrenador del certamen estando al frente del equipo, Miguel le deseó lo mejor a Sebastián Battaglia y su plantel: "No soy egoísta. Ojalá Boca gane la Libertadores. Uno ya está en la historia. Gracias a Dios yo estoy al lado de Lorenzo y de un prócer como Carlos Bianchi, después vengo yo", afirmó.

Su lucha contra el cáncer mientras dirigía

Si algo caracteriza al actual técnico del Al-Nassr de Arabia Saudita es que es ganador. Venció al cáncer jugándose todo mientras atravesaba la quimioterapia y encima salió campeón. "Nunca le tuve miedo ni pensé en la muerte. Sólo pensaba que me faltaba mucho por hacer. Fui un inconsciente, que le hizo muy bien a mi cabeza. Yo sabía que estaba mal y delicado cuando me decían que estaba bien. Ahora estoy escribiendo un libro sobre esta experiencia", contó Russo.

Por último, habló del momento que dirigió mientras superaba la enfermedad. "Yo jugué, como entrenador de Millonarios las finales contra Independiente de Santa Fe. Eso fue en diciembre y dos días antes me dieron quimioterapia y estaba mal. Estaba gritando abajo de la lluvia y mi oncólogo no entendía nada. Decía 'Es imposible que este tipo esté viviendo esto y hace 48 horas pasó por una situación distinta'. Ver rodar la pelota me sanaba más que lo demás", concluyó.

La entrevista completa