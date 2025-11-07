"Es titular": el cambio que Úbeda planea en Boca para ganarle a River

Las condiciones físicas del jugador son la única duda en Úbeda

A falta de tres días de que se registre un nuevo episodio del Superclásico, Claudio Úbeda se encuentra llevando a cabo una serie de cambios con el fin de encontrar el mejor once de Boca que le pueda ganar a River. Una victoria podría asegurar la clasificación a la Copa Libertadores del 2026. Es por ello que se piensa en una variante que podría darle un gran socio a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

Después de un miércoles en donde el plantel se movió por doble turno y el ensayo de fútbol del jueves, el cuerpo técnico del Xeneize comenzó a afinar determinados detalles con el fin de armar el mejor once con los jugadores que tiene a disposición. Uno de los puestos que genera ciertas dudas está en la mitad de la cancha. Esto es producto de que el elegido no estaría al 100% de sus condiciones física y futbolísticas.

Herrera tiene grandes chances de ser titular ante River

“Si fuera por el DT, Ander Herrera es titular en lugar de Palacios. El tema es que hay que analizar si está físicamente para jugar con 60 o 70 minutos. Eso es lo que quieren ver con el correr de las horas. Tiene ganas Úbeda de que Herrera reemplace a Palacios”, señaló Augusto César en ESPN. El experimentado volante tuvo un rendimiento destacado frente a Estudiantes y esto provocó la presencia de algunas dudas.

Las cuales se encuentran alentadas por su estado físico, debido a que durante la temporada arrastró una gran cantidad de lesiones que lo fueron marginando de partidos muy importantes. Al punto que estuvo fuera de los campos de juego por más de 100 días por una acumulación de dolencias musculares que le impedían moverse a la par de sus compañeros. La más emblemática de todas fue la del Mundial de Clubes donde apenas aguantó pocos minutos en el debut y tuvo que se reemplazado en el primer tiempo del duelo contra Benfica.

De esta manera, se desprende que la ausencia de Ander Herrera dentro del once podría ser reemplazada con los servicios de Carlos Palacios. Además, se debe considerar que Milton Delgado se moverá en la mitad de la cancha con el fin de ser una rueda de auxilio para Leandro Paredes. Una dupla que pareciera afianzarse con el paso de los partidos y que buscaría consagrarse con una victoria frente a River.

El probable once de Boca

Después del entrenamiento del jueves, se desprende que Claudio Úbeda decidió ensayar de manera formal y lo hizo con un once que podría ser el titular de Boca para recibir a River en la Bombonera en la tarde del próximo domingo 9 de noviembre.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Va a estar en la mira de varios equipos

El Superclásico es una buena oportunidad para que algunos jugadores puedan mostrarse y así conseguir que algún club de Europa los fiche en el próximo mercado de pases. El partido del domingo puede que sea uno que marque un antes y un después en la carrera de Lautaro Di Lollo, debido a que tendrá dos interesados siguiendo cada una de sus intervenciones con el fin de determinar si avanzan o no por su pase.

Se conoció que se encuentra en la carpeta del Inter Miami, ya que Javier Mascherano lo conoce de su paso como entrenador de la Selección Argentina Sub20, y en la de un club de Europa. Este último se mantienen en secreto, pero hay dos detalles que pueden adelantar el destino del jugador. Uno es que se trata de un interesado que está en España, y que podrían pagar hasta 10 millones de euros por su pase.