El lateral izquierdo uruguayo, Marcelo Saracchi lanzó un picante comentario contra la dirigencia de Boca y contra Miguel Ángel Russo en el que, a través de sus redes sociales, escribió: "es mejor morir de pie, que morir arrodillado". El texto, que se leyó como una cruzada hacia los dirigentes xeneizes, estuvo acompañado por una imagen de Ernesto "Che" Guevara, el argentino que fue comandante en la Revolución cubana. No obstante, la situación dejó ver un error histórico insólito.

Su posteo no tardó en virilizarse en las redes sociales y desataron una ola de comentarios negativos que apuntaron contra el futbolista y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

A simple vista, el mensaje del futbolista podría ser tomado como una simple frase motivacional. Pero, esta fue publicada en el medio del escándalo que se generó por la negociación de la rescisión de su vínculo profesional con el conjunto de La Ribera, en donde el jugador debía cobrar hasta su último día en el club, pero la dirigencia rechazó la propuesta y le informaron que debía conseguir un club para negociar su salida vía préstamo.

La verdad de la frase que subió Saracchi

Más allá de esta situación, lo más llamativo es que la frase contiene un error histórico, ya que no existen registros de que Ernesto "Che" Guevara haya dicho esta frase alguna vez en la historia. De hecho, esa frase que está en redes sociales como si la hubiese dicho el Che, en realidad, no es atribuída al revolucionario rosarino. Por el contrario, el hombre -también revolucionario, a quien se le atribuye semejante afirmación es Emiliano Zapata, el líder mexicano que estuvo a cargo de la revolución zapatista en México junto a Pancho Villa quién consiguió tierras para sus compañeros campesinos.

Rojo y Lema, con las horas contadas en el Boca de Russo

Según trascendió, el Consejo de Fútbol habló con los manager de los jugadores con el objetivo de concretar sus respectivas salidas, aún sabiendo que les quedan seis meses de contrato. Si bien hasta el momento no hubo ofertas, la dirigencia estaría dispuesta a "liberarlos" antes de que finalice el vínculo y de esta manera quedarían en libertad de acción. Mientras tanto, se especula con que Estudiantes de La Plata podría avanzar por Rojo, aunque todavía no hubo intenciones por parte del club que preside Juan Sebastián Verón. Por parte de Lema, aún no hay novedades de dónde seguiría su carrera una vez que salga del "Xeneize".

En cuanto a Saracchi, Russo lo "limpió" de la concentración y el lateral pidió la recisión de la situación contractual que todavía lo une a Boca, lo cual rápidamente recibió la respuesta negativa de Román y compañía. La dirigencia no permitirá que el exhombre de River rescinda y esperará que llegue una oferta para comprarlo u otra con un préstamo con opción de compra. De esta manera, ahora dependerá de otro equipo realizar un ofrecimiento para llevarse al uruguayo que llegó al conjunto "Azul y Oro" a mediados del 2023 de la mano de Jorge Almirón, con quien disputó la olvidable final de la Copa Libertadores ante Fluminense.