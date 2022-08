El Pollo Vignolo y su furia tras la lesión de Zeballos en Boca vs. Agropecuario: "injustificable"

La furia del "Pollo" Vignolo tras la lesión de Zeballos, de Boca, en la Copa Argentina. El editorial del conductor del programa de televisión ESPN F90.

Boca derrotó a Agropecuario por 1-0 en Salta y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina de fútbol, aunque todas las miradas se las llevó la gravísima lesión de Exequiel Zeballos. La brutal patada de Milton Leyendeker al "Changuito" derivó en cientos de comentarios y especulaciones al respecto.

Sebastián "El Pollo" Vignolo estuvo entre los que opinaron sobre la violenta acción que terminó con la expulsión del defensor del equipo de Carlos Casares (Provincia de Buenos Aires) a los ocho minutos del primer tiempo. El conductor de ESPN F90 le dedicó su editorial del jueves 11 de agosto de 2022 al jugador del conjunto "Sojero" de la Primera Nacional.

El Pollo Vignolo opinó sobre la patada a Zeballos, de Boca: "Imprudencia"

Para comenzar con una nueva edición del ciclo, el presentador de 47 años expresó: "No voy a usar una palabra porque es fuerte, es dura, y además no la creo. Yo voy a usar la palabra imprudencia", arrancó. Además, aseveró que "siendo imprudente se puede cometer cualquier cosa: una imprudencia mata, hiere, lastima".

El editorial del Pollo Vignolo contra el jugador de Agropecuario que lesionó a Zeballos.

Sin embargo, el cordobés también aclaró: "Estoy convencido de que el chico de Agropecuario no quiso salir a lesionar a alguien. No es que en el vestuario dijo: ´Ahora voy, rompo a Zeballos, rompo a (Sebastián) Villa´". El comunicador insistió con que "no, el jugador no sale a romper, eso no sale premeditado".

"Lo que él habrá dicho es: ´Yo salgo a romper, le voy a ir fuerte, porque sino este pibe me pinta la cara, le voy a demostrar que en nuestra categoría (la Segunda) se juega así´", remarcó "El Pollo" Vignolo. Al mismo tiempo, aseguró que "fue un imprudente y lo rompió".

Por último, el relator consideró que "estuvo bien la corrección del árbitro, que primero le había sacado la amarilla, porque se dio cuenta de que había sido una falta fuerte". "Este pibe (Leyendeker) ahora está tildado de ´mala leche´, pero yo quiero salir de ese lugar porque estoy convencido de que no quiso salir a romper a nadie. La patada es injustificable, pero creo que no quiso hacer eso", completó el conductor.

Boca: la lesión de Zeballos y cuánto tiempo estará sin jugar

La entidad de La Ribera confirmó qué le pasó al "Changuito" contra Agropecuario: sufrió un desprendimiento en la tibia derecha, un ligamento lastimado y una fractura menor (en términos médicos, una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho). A raíz de ello, operarán al futbolista entre las 16:30 y las 17 de este lunes 11 de agosto de 2022 y estaría inactivo como mínimo cuatro meses.

De esta manera se termina el 2022 como jugador para Zeballos, que le apuntará como mínimo a febrero de 2023 para regresar a un terreno de juego. Por lo tanto, el entrenador Hugo Ibarra perderá a una pieza clave como extremo puro, ya que solamente cuenta allí con Sebastián Villa y Norberto Briasco.

Los números de Zeballos en Boca

Desde su debut oficial en la Primera División en 2020, el atacante disputó 47 partidos oficiales con 5 goles, 3 asistencias y 3 títulos obtenidos.