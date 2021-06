El Pollo Vignolo reveló en vivo los motivos del posible retiro de Tevez: "Le va a hablar a la gente"

El conductor de ESPN adelantó que Carlos Tevez le hablará a los hinchas de Boca en las próximas horas y reveló cuáles son las razones que lo llevaron a pensar en su retiro como futbolista profesional. Los hinchas de Boca están consternados.

En las últimas horas, los diferentes portales deportivos comenzaron a hacerse eco de una versión que fue tomando más fuerza a cada minuto. Carlos Tevez, el ídolo de Boca, estaría pensando en su retiro como futbolista profesional y son varios los periodistas que se manifestaron al respecto. Entre ellos, "El Pollo" Vignolo reveló, en vivo, los motivos por los que "Carlitos" decidiría colgar los botines y anunciarlo en las próximas horas.

"El ruido a esta altura de la tarde, y algo que venimos contando, era qué iba a pasar con Tevez. Qué decisión puede llegar a tomar. Estos futbolistas que están hechos en todo sentido, que son ganadores, que les ha ido en gran parte muy bien y generan admiración en sus fanáticos y en sus rivales", comenzó diciendo Vignolo, desde San Juan. En dicha provincia, Tevez jugó su último partido con Boca y fue ante Racing (NdeR: el equipo de Russo perdió en los penales y quedó eliminado de la Copa de la Liga en semifinales).

Acto seguido, el conductor cordobés resaltó las razones que pasan por la mente de Tevez, quien estaría a un paso de anunciar su final como profesional: "No la quieren pasar mal, porque ya no juegan por la plata. Carlos Tevez ya no juega al fútbol por la plata, juega porque le gusta y en un equipo que ama. En un club que ama. Juega al fútbol en Boca, porque Tevez es Boca. Es tan Boca como Riquelme, como Mouzo, como los grandes, como Rojas... Es Boca".

La falta de público en los estadios, uno de los motivos del posible retiro de Tevez

"En determinado momento, estos tipos que están cerca de jubilarse por una cuestión de edad y no por condiciones, hoy cuentan con eso que por supuesto barniza una madera que por ahí ya está crujiente, que es la relación con los hinchas. Hoy no los tienen, juegan con un campo sin público, con un sonido hueco, un ambiente artificial que nada tiene que ver con lo real. Por más que se lo meta a River. Llega determinado momento de su vida en el que dicen 'ya la tengo, ¿para qué voy a seguir pasándola mal?'", agregó Vignolo.

Anunciando una inminente comunicación por parte del ídolo de Boca hacia su gente, el conductor de F90 sentenció: "Por más que lo veamos deambular el otro día en San Juan, el verdadero Tevez es un guerrero, es un metedor, es un luchador, hoy por ahí sin las energías que tenía antes, es un tipo que no se entrega. Yo creo que también el guerrero en determinado momento elige descansar. Yo no sé que va a pasar con Tevez, yo sé que esta historia la vimos varias veces, estos momentos de incertidumbre lo tuvimos en varias oportunidades, pero yo me sentaría a esperar la respuesta de Tevez. Porque Tevez le va a hablar a la gente de Boca. Tevez no la quiere pasar mal. Que se vaya de Boca, en este momento, no sería algo descabellado".