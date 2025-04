El peor momento de Riquelme dirigente de Boca: DTs efímeros y Consejo de Fútbol en la mira

Los números de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca

Fernando Gago se unió a la lista de técnicos de Boca Juniors que dejaron su cargo antes de tiempo, en pleno ciclo de Juan Román Riquelme como dirigente del club. El actual presidente del "Xeneize", que le ganó las elecciones a la dupla Andrés Ibarra - Mauricio Macri en diciembre del 2023, ya trabajaba como vice de Jorge Amor Ameal y los números no los acompañan. Entre los refuerzos que no funcionaron, los errores que cometió el Consejo de Fútbol y el flojo desempeño en el verde césped, las estadísticas son por demás flojas.

Los 6 entrenadores de Boca en la era Riquelme dirigente en 5 años y medio

Desde el inicio de la gestión -con Ameal a cargo-, pasaron siete entrenadores, sin contar a Mariano Herrón que trabajó como interino en cada oportunidad. "Pintita", quien este martes 29 de abril del 2025 fue separado de su puesto tras la derrota contra River en el Superclásico del pasado domingo, fue el que menos tiempo estuvo al frente del plantel. Antes estuvieron en el banco de suplentes Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón, Diego Martínez y Fernando Gago, pero ninguno cumplió con las expectativas en líneas generales.

La cuenta pendiente de la obsesión: la Copa Libertadores

De hecho, hubo un punto en común entre todos y fue el máximo torneo internacional de la Conmebol. El torneo continental es el principal ideal de la cúpula del club, por lo que cada vez que el certamen en cuestión estuvo en disputa sea jugándolo o buscando la clasificación lo sucedido fue determinante. SI bien lo sucedido con Gago fue dos meses después de la eliminación a manos de Alianza Lima de Perú en el repechaje, lo cierto es que también influyó en la determinación teniendo en cuenta que no fue el único golpazo que Boca tuvo a su cargo.

Hugo Ibarra, último técnico campeón con Boca

Los desprolijos manejos del Consejo de Fútbol

Por otro lado, el Consejo también tuvo sus errores no forzados a lo largo de la gestión y uno de los más marcados fue la presentación de la lista para la fase inicial de la Copa Sudamericana 2024 fuera de tiempo. Esto derivó en que Martínez no pudiera utilizar a todos los refuerzos contra Independiente del Valle, aunque finalmente se metieron en la instancia de grupos. En un yerro insólito, enviaron tarde el mail a la Conmebol por la diferencia horaria entre Argentina y Paraguay. La historia del DT es conocida ya que no ganó el torneo, no logró la clasificación a la Libertadores y corrió con la misma suerte que sus antecesores y que el propio Gago.

Anteriormente, hubo otros episodios polémicos en cuanto a los manejos de la directiva en La Ribera: Riquelme obligó a bajar a los jugadores del micro tras una derrota ante Gimnasia de La Plata en La Bombonera, echó a Battaglia en una estación de servicio YPF y fue a buscar a Gago cuando estaba con trabajo en Chivas de México.

Los jugadores que se fueron libres, por poco dinero o en conflicto

Por si fuese poco, se marcharon algunos jugadores buenos en conflicto o por muy poco dinero: Nahuel Molina, Agustín Almendra, Carlos Izquierdoz, Agustín Rossi, Guillermo "Pol" Fernández, Eduardo Salvio, Cristian Pavón, Mauro Zárate, Nicolás Valentini y Alexis Mac Allister, entre otros.

Los números de los técnicos de Boca con Riquelme como dirigente

Miguel Ángel Russo

Partidos dirigidos : 64.

: 64. Triunfos : 29.

: 29. Empates : 23.

: 23. Derrotas : 12.

: 12. Títulos: Superliga Argentina 2019/2020 y Copa de la Liga 2020.

Sebastián Battaglia

Partidos dirigidos : 57.

: 57. Triunfos : 29.

: 29. Empates : 17.

: 17. Derrotas : 11.

: 11. Títulos: Copa Argentina 2021 y Copa de la Liga 2022.

Hugo Ibarra

Partidos dirigidos : 36.

: 36. Triunfos : 20.

: 20. Empates : 7.

: 7. Derrotas : 9.

: 9. Títulos: Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023.

Jorge Almirón

Partidos dirigidos : 43.

: 43. Triunfos : 17.

: 17. Empates : 13.

: 13. Derrotas : 13.

: 13. Títulos: no ganó.

Diego Martínez

Partidos dirigidos : 45.

: 45. Triunfos : 20.

: 20. Empates : 15.

: 15. Derrotas : 10.

: 10. Títulos: no ganó.

Fernando Gago

Partidos dirigidos : 30.

: 30. Triunfos : 17.

: 17. Empates : 6.

: 6. Derrotas : 7.

: 7. Títulos: no ganó.

Los refuerzos de Boca con Riquelme como dirigente

Los más importantes y destacados desde la llegada de la nueva dirigencia fueron Miguel Merentiel, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Sergio "Chiquito" Romero, Edinson Cavani y Ander Herrera, entre otros. Si bien el último de ellos no sumó tantos minutos en cancha, sí es uno de los referentes por la carrera que hizo y su sueño era vestir la "Azul y Oro" aunque las lesiones no lo ayudaron. A su vez, también llegaron futbolistas como "Pol" Fernández, Edwin Cardona, Diego "Pulpo" González, Juan Ramírez, Óscar Romero y Martín Payero.

Así también se fueron varias figuras envueltas en polémicas como fue el caso de Valentín "Colo" Barco y Cristian Medina, no así con Ezequiel "Equi" Fernández, quien emigró a Arabia Saudita. Por supuesto, todo influyó en un ciclo que no vivió los mejores momentos más allá de que durante los primeros años se consiguieron títulos.