El impactante video del Boca de Riquelme que destruye a Macri y Angelici

Desde hace varios meses, en Boca han recibido todo tipo de críticas hacia la dirigencia y el Consejo de Fútbol. Sin embargo, los dardos han sido lanzados estrictamente contra Juan Román Riquelme, vicepresidente del club que fue fundamental para que Jorge Ameal triunfara en las elecciones. Luego del desastroso mandato de Daniel Angelici, político que siempre respondió a los intereses de Mauricio Macri, el club lanzó un video que dejó muy mal parada a la gestión del macrismo.

El video, publicado en la cuenta oficial del "Xeneize", se encargó de demostrar qué es lo que pasaba en las instalaciones del club donde entrena el equipo de Primera División y las Inferiores cuando llovía. De acuerdo a las imágenes, cuando caían precipitaciones el terreno de juego se veía inundado, por lo que los futbolistas no podían practicar con normalidad.

Luego de las obras que Boca realizó en el predio, desde ahora en adelante, cada vez que llueve los jugadores pueden entrenar sin ningún problema. "En enero de 2020, nos encontramos con esto. Si llovía, Boca no entrenaba. Resembramos, aplicamos topdressing de arena, hicimos controles de malezas. En fin, hicimos las canchas de nuevo. Y meses después, en las canchas en las que si llovía no se podía entrenar, ahora sí", manifestaron en el video.

Está claro que las imágenes significan una suerte de respuesta de Riquelme y el resto de los dirigentes del Oficialismo hacia el macrismo, que fue conducido por Angelici desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2019, logrando seis títulos locales: el Campeonato Argentino 2015, la Superliga 2016-17, la Superliga 2017-18, la Copa Argentina 2012, la Copa Argentina 2015 y la Supercopa Argentina 2019.

Liberman confesó por qué se rompió su amistad con Riquelme: "Me llamó muy enojado"

"La primera vez que habla dice 'lo hicimos muy mal en la semifinal de la Libertadores'. Yo me quedo con eso, en la única declaración importante de Riquelme diciendo que el equipo lo hizo muy mal ante Santos. No hacía falta que lo dijera Román pero lo dijo públicamente", comenzó diciendo Liberman, en el aire de su programa Liberman Online.

Acto seguido, Liberman agregó: "Lamento mucho que Román haya cambiado tanto porque es un fenómeno. No sólo fue un crack adentro de la cancha, en la vida es muy inteligente, es un capo. Tuve la dicha de formar una amistad con él y compartir momentos de intimidad ya sea en mi casa, en la suya o por teléfono, con sus hijos y con el mío".

"Se puso talibán, fundamentalista, no respeta la opinión del otro. Un día me llamó para increparme fuerte por algo que habías dicho vos. Román estaba muy enojado y me decía que si yo era su amigo cómo no lo defendía de las barbaridades que estabas diciendo vos", aseguró Martín Liberman, hablándole a Daniel Avellaneda, y de este modo explicó el por qué del final de su amistad con Riquelme.