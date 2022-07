El enojo de Izquierdoz con un periodista tras la eliminación: "Dejame dormir"

Carlos Izquierdoz, tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores a manos del Corinthians en octavos de final, se enfureció con un periodista por una insólita pregunta.

Carlos Izquierdoz se enfureció con un periodista en plena conferencia de prensa tras la eliminación de Boca Juniors a mano del Corinthians en la Copa Libertadores. Una sola pregunta fue el detonante del defensor que cruzó al movilero, quien se quedó sin palabras ante la durísima respuesta. El interrogante tuvo que ver con el futuro del "Cali", teniendo en cuenta que su vínculo finalizará el próximo 31 de diciembre de 2022.

Quien realizó la consulta fue Andrés "Turco" Alaluf y el capitán del elenco "Xeneize" fue tajante a la hora de contestar. Es que, si bien está cerca de que su contrato culmine y el futuro de su carrera es incierto, su cabeza estaba puesta en el duelo ante el "Timao", que dejó al conjunto boquense afuera del torneo continental. El zaguero, que convirtió en la tanda de penales ante el conjunto brasileño, evitó el tema de su continuidad pero fue con polémica.

"Estamos en vivo para El Show de Boca y te quiero preguntar, 'Cali', vos que sos el capitán y está claro que buscabas la revancha de tantas Copas Libertadores que jugaste y querías ganarla. Tu contrato se vence en diciembre de este año. Sé que es un momento complicado y por ahí todavía estás caliente, pero te quería preguntar si buscas todavía esa revancha y querés seguir el año que viene para volver a jugar esta Copa y tratar de ganarla", lanzó Alaluf en la conferencia de prensa.

Ante los dichos del periodista, el "Cali" Izquierdoz no se guardó nada y le respondió de manera contundente: "Hace media hora terminamos de jugar, 'Turco'. Dejame dormir tranquilo, dale. En media hora no voy a pensar todo eso que me preguntaste la verdad... Por eso". No quedaron dudas que el experimentado defensor no estaba de buenos ánimos, mucho menos lo estuvo después de la pregunta recibida y lo dejó más que claro con sus palabras.

El crack que se juntó con Riquelme y hace ilusionar a los hinchas de Boca

Lucas Torreira, jugador de la selección de Uruguay, visitó hoy el Museo de Boca Juniors y se quedó en la Bombonera presenciando el partido entre el "Xeneize" y Corinthians, invitado por el vicepresidente Juan Román Riquelme. La reunión fue en la previa del partido que el equipo boquense jugó con el "Timao" y cayó por penales.

Torreira es un reconocido hincha de Boca y en varios momentos expresó el deseo de vestir los colores del club para así disfrutar de la Bombonera, y esta sorpresiva visita parece parte del operativo de seducción por parte del club de La Ribera. Vale recordar que el volante uruguayo debe retornar al Arsenal, de Inglaterra -dueño de su pase-, aunque su presencia en La Boca, disparó los rumores sobre la posibilidad de concretar su sueño de jugar en la Bombonera.