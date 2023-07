Edinson Cavani se pudrió y frenó a un periodista en plena conferencia: "Contesté"

Edinson Cavani tuvo que volver a responder dos veces la misma consulta y mostró su fastidio rápidamente contra el hincha.

El flamante refuerzo de Boca, Edinson Cavani, tuvo la presentación en la cancha xeneize y contó cuáles fueron las razones por las cuales llegó al club de la Ribera y, además, reveló la situación por la cual le dijo que sí a Juan Román Riquelme para llegar a la institución. En esa conferencia de prensa, además, se hartó de un periodista que no estaba escuchando la presentación.

En una pregunta en plena conferencia de prensa, Edinson Cavani tuvo que volver a responder dos veces la misma consulta, ya que uno le había preguntado que había cambiado y por qué había llegado a Boca Juniors. Sin embargo, en la charla el periodista preguntó en dos ocasiones sobre qué le habían dicho para convencerlo.

La consulta en cuestión tenía que ver con las palabras que había usado Juan Román Riquelme para tratar de convencerlo, pero luego otro periodista volvió a hacer la misma consulta. Rápidamente, Cavani salió al cruce y le respondió: "Esa pregunta la acabo de responder".

Más allá de este cruce, Cavani además aseguró: "Las charlas con Riquelme ya eran de amistad, las cosas se dan cuando se tiene que dar. Hoy se tomó la decisión de estar acá. Por qué hoy? tenía ganas de estar cerca de casa, no hay país más parecido al nuestro que este y no hay club como Boca para esta parte de mi carrera”. En este mismo sentido, agregó: "Tenía ganas de estar cerca de casa. No hay país que sea más parecido al nuestro que Argentina y no hay club como Boca para hacer los que quizá sean los últimos pasos de mi carrera. Significa una responsabilidad muy grande ponerme esta camiseta".

La palabra de Jorge Almirón sobre la llegada de Cavani a Boca

Luego de la victoria por 2-0 frente a Independiente en Avellaneda, el entrenador del "Xeneize" se refirió al arribo a La Ribera del uruguayo y deseó: “Esperemos que venga y se ponga a la par de sus compañeros lo antes posible y que le toque jugar el miércoles, que será un partido durísimo". “Se hablaba hace tiempo de él. Estamos contentos con su llegada. Imagino que la gente está ilusionada porque es una figura internacional que nos va a obligar, aportar y enseñar. El grupo lo va a recibir bien. Llega a un gran club”, remató.

Las estadísticas de Cavani en su carrera