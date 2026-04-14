Ver Boca vs. Barcelona de Ecuador en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Boca busca segundo triunfo por copa.

Boca recibe este martes a las 21 horas a Barcelona de Ecuador en búsqueda de ratificar lo hecho en su estreno en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica de Chile. Un gran debut para el equipo de Claudio Úbeda, que logró imponerse en el cesped sintético de su rival y dejó buenas sensaciones de cara a lo que viene, en lo que significó el regreso a la fase de grupos de la competencia tras dos años de ausencia.

El entrenador decidió guardar a su base de titulares para la seguidilla que se viene en el clásico contra Independiente y darle minutos a jugadores que no venían haciéndolo. Así se vio la vuelta del "Changuito" Zeballos en el segundo tiempo y en el complemento el ingreso de algunos titulares como Adam Bareiro, Miguel Merentiel y Milton Delgado, en un partido chato y cubierto por la polémica de un penal discutido que significó la igualdad del Xeneize.

Por dónde ver Boca contra Barcelona de Ecuador

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la manera correcta de hacerlo a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la manera correcta de hacerlo a través de los canales oficiales. El encuentro entre Boca y Barcelona de Guayaquil será transmitido por Disney + y Fox Sports. También Pluto TV lo pasa de forma gratuita.

Un titular que llega tocado

Con vistas a lo que será el encuentro ante Barcelona de Ecuador corre riesgos de perderse el partido Miguel Merentiel. El delantero, titular indiscutido en el equipo, arrastra una molestia en el pubis y será esperado hasta último momento. El uruguayo fue reemplazado en el segundo tiempo ante Universidad Católica tras sentir esa dolencia pero disputó el complemento contra Independiente, donde terminó nuevamente con molestias, lo que hace que haya dudas con respecto a su presencia en el once.

Boca va por otro triunfo.

De este modo, el once que jugaría frente a los ecuatorianos sería Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro. Vale recordar que el domimgo próximo a las 17 horas Boca tendrá que jugar el superclásico frente a River.

El calendario de Boca en abril 2026