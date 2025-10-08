De qué equipo era hincha Miguel Ángel Russo: la historia del DT

Miguel Ángel Russo y el equipo del que fue hincha.

Miguel Ángel Russo fue uno de los mejores jugadores y entrenadores que tuvo el fútbol argentino. Una persona con una amplia trayectoria como entrenador, con grandes éxitos tanto en su carrera como futbolistas como de director técnico. Y su extensa trayectoria le permitió entrar en el corazón de los hinchas de muchos clubes, dado que consiguió hitos de gran relevancia en distintos lugares.

Hay quienes lo han relacionado con Lanús por nacer en esa ciudad y llevarlo dos veces a ascender a primera división. Otros lo emparentaron con Estudiantes de La Plata, por haber jugado toda su carrera en el mismo club. Con Rosario Central también tuvo una relación muy cercana con los hinchas, por conseguir un ascenso y ser campeón de la Copa de la Liga, mientras que con Boca consiguió ser campeón de la Copa Libertadores 2007.

De qué equipo fue hincha Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo en el estadio de Huracán en 2025 cuando dirigía a Boca..

Respecto al club del que fue hincha Russo, a El Gráfico le respondió en 2003 sobre el tema y sorprendió con un equipo. "¿De qué equipo eras hincha de chico?", le preguntaron. "Mi padre, que falleció cuando yo tenía cuatro años, vivía en Luna 140 y me llevaba a ver a Huracán. Cuando yo estaba en la Selección, un amigo sabía que iba a ir a una producción de El Gráfico en la que nos íbamos a vestir con la camiseta de la que éramos hincha, y como necesitaba vender rifas de Lanús me pidió el favor, y lo hice. Además vivía en la zona. Después, todo lo de Estudiantes acaparó mi vida", respondió.

Como un dato extra de color con relación a Huracán, Russo estuvo presente en uno de los partidos más importantes de su historia moderna, cuando cortó una sequía de 41 años sin títulos. El 26 de noviembre de 2014 en la final de la Copa Argentina, el Rosario Central de "Miguelo" cayó 5 a 4 por penales ante el "Globo", que era dirigido por aquel entonces por Néstor Apuzzo.

Qué equipos dirigió Miguel Ángel Russo

En Argentina, dirigió a 9 equipos:

Lanús (1989-94 y 1999-2000).

Estudiantes de La Plata (1994-96 y 2011).

Colón (1999).

Los Andes (2000-01).

Vélez (2004-06 y 2014-15).

Boca (2007, 2020-21 y 2025).

San Lorenzo (2008-09 y 2024-25).

Racing (2010-2011).

Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24).

En el exterior, el director técnico estuvo en siete países: