De qué depende la presencia de Miguel Ángel Russo en Boca vs. Rosario Central

Cuándo Russo volverá a dirigir en Boca

A falta de algunos días para el partido ante Rosario Central en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, la presencia de Miguel Ángel Russo en la delegación de Boca Juniors no se encuentra confirmada. Si bien, el entrenador descansa en su hogar, hay un detalle que todavía no le permite hacerse presente en los entrenamientos y viajar a Santa Fe con los jugadores.

"Todavía no recibió el OK médico para sumarse al día a día del plantel", expresaron desde TyC Sports en el comienzo de la semana cuando se conoció que el entrenador había sido dado de alta para que abandone la clínica Fleni en la tarde del pasado viernes 5 de septiembre. Luego, se realizó nuevos estudios pero la respuesta de los profesionales de la salud se sigue postergando y esto genera algunas inquietudes.

"Pregunté si viaja o no a Rosario y la repuesta fue 'aún los doctores no lo decidieron...'. Va a hacer lo que los médicos le digan", señaló el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental. Si se tratara de una decisión de Russo, se suma a la delegación y dirige frente a Rosario Central en la tarde del domingo. Aunque todavía no dispone del permiso necesario y debe seguir operando desde la comodidad de su hogar.

Mientras que en Boca la postura que se desprende desde Juan Román Riquelme es bastante clara porque solo se pondrán en marcha decisiones de acuerdo con lo que los médicos señalen. Si el entrenador tiene que seguir en su hogar, no hay ningún tipo de apuro en celebrar su regreso. De hecho, las prácticas se encuentran en manos de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, que seguramente guiarán a los jugadores en cada uno de los compromisos oficiales que les toque.

No obstante, hay una posibilidad de que "Miguelo" pueda estar presente en la práctica vespertina del plantel de Boca pero no está confirmado que vaya a dirigirla. Se trataría de una visita para tomar conocimiento de algunos detalles de los jugadores que están lesionados y cómo viene siendo la evolución tras casi dos semanas sin partidos por la presencia del parate de la fecha FIFA de septiembre.

Los jugadores de Boca que están a disposición

Por otro lado, lo deportivo señala que cuenta nuevamente con Marco Pellegrino y Alan Velasco de cara a la preparación del once inicial frente a Central. Los dos comenzaron a trabajar a la par de sus compañeros y esto permite pensar que se encuentran en condiciones de sumar minutos en caso de que sean seleccionados.

No obstante, hay dudas sobre la presencia del defensor dentro del once titular porque obtuvo el alta médica de forma muy reciente y puede que su regreso se vaya dando de a poco. Esto permite pensar que Ayrton Costa podría ser el segundo zaguero en la dupla de centrales que tiene Lautaro Di Lollo confirmado. Mientras que el ex jugador de Independiente quedaría reservado para el complemento y así marcar la diferencia cuando ingrese.