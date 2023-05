Cuándo juega Boca vs. Arsenal por la Liga Argentina 2023: fecha, hora, TV en vivo y streaming

Boca quiere seguir en la senda del triunfo, pero le espera un complicado partido en el Viaducto. Todo lo que hay que saber del partido del Xeneize ante Arsenal.

Boca vs Arsenal: ¿cuándo juegan por la fecha 19?

Boca Juniors quiere seguir en la senda del triunfo. Tras su triunfo ante Tigre en La Bombonera, los dirigidos por Jorge Almirón tendrán una nueva oportunidad de sumar de a tres en un campeonato que entra en etapa de definiciones. Sin embargo, no será fácil, ya que le espera un dificultoso partido en El Viaducto ante Arsenal de Sarandí.

En este artículo te contamos la previa del encuentro: horario, cómo ver online y cómo llega cada equipo.

¿Cuándo juegan Arsenal y Boca?

El partido entre Arsenal de Sarandí y Boca Juniors por la fecha 19 del torneo argentino se disputará el próximo jueves 1 de Junio, a las 21:30hs (hora argentina). El encuentro se jugará en Sarandí, en el Estadio Julio Humbergo Grondona, conocido popularmente como El Viaducto. La transmisión, todavía a confirmar, estará a cargo de ESPN Premium o TNT Sports.

Gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel, Boca pudo sumar de a tres ante Tigre en La Bombonera, en un partido donde el Xeneize fue durante la mayor parte del encuentro el mejor equipo. Con este triunfo, los dirigidos por Jorge Almirón siguen escalando en la tabla y están en el noveno posición con 27 puntos, todavía un lugar bajo en la tabla para las exigencias que tiene el club. Sin embargo, el equipo sigue sumando y mejorando colectivamente de la mano de su nuevo técnico: por liga esta es su tercera victoria consecutiva. Tras el partido con Arsenal, el equipo tendrá casi una semana de descanso hasta su próximo partido por Copa Libertadores, ante Colo Colo. Si bien la derrota ante Deportivo Pereira no estaba dentro de los planes, lo cierto es que el equipo azul y oro puede asegurar su pase a octavos de final del certamen internacional si vence al equipo chileno en La Bombonera.

La situación para Arsenal de Sarandí, mientras tanto, dista de ser ideal. El equipo dirigido por Federico Vilar está anteultimo, en el puesto 27, con apenas 14 unidades. Sólo ha ganado cuatro partidos y empatado dos, acumulando doce derrotas en lo que va del torneo. De los últimos cinco partidos de liga, sólo ha ganado uno: ante Independiente por 2-1. Luego sumó derrotas ante Huracán, Gimnasia de La Plata, Newell's Old Boys, y en la última fecha contra Atlético Tucumán, donde cayó por 1-0 en condición de visitante. A su vez, también quedó eliminado de la Copa Argentina tras empatar 1-1 y perder por penales con el club Villa Mitre. No obstante, los partidos en el Viaducto siempre son complicados y no será fácil para Boca llevarse los tres puntos: históricamente, Arsenal se hace fuerte en su cancha y un triunfo contra Boca podría ser clave para sus expectativas en la temporada.

Arsenal vs Boca Juniors: ficha técnica

El último encuentro terminó en triunfo Xeneize por 2 a 1.