Con todas sus figuras, Battaglia definió el 11 ideal de Boca para enfrentar a Corinthians

Sebastián Battaglia recuperará a una de sus figuras para el duelo ante Corinthians por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores y tendrá un 11 ideal en La Bombonera.

Con todas sus figuras: el once ideal de Battaglia en Boca para enfrentar a Corinthians

Con todas sus figuras: el once ideal de Battaglia en Boca para enfrentar a Corinthians

Sebastián Battaglia dispondrá de sus mejores jugadores en Boca Juniors para el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El entrenador, por primera vez en varios meses, tendrá el 11 ideal en cancha, ya que recuperó a un futbolista fundamental que no estuvo en la ida por acumulación de tarjetas amarillas. Con esta buena noticia, el "Xeneize" irá por la clasificación ante Corinthians y lo hará con lo mejor que tiene.

El regreso será el del colombiano Frank Fabra, que con el paso del tiempo se afianzó en el equipo "Azul y Oro" y es clave para el estratega. Cabe destacar, que en el primer partido ante los brasileños su lugar lo ocupó el juvenil Agustín Sandez pero fue sólo por esa ocasión. Con el defensor "Cafetero" como titular y un elenco plagado de estrellas, el club de La Ribera está ante uno de los compromisos más importantes del año.

La formación ideal del DT para este trascendental encuentro ante Corinthians por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores será: Agustín Rossi; Frank Fabra, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Luis Advíncula; Guillermo Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. De esta manera, Boca buscará el pase a cuartos, en donde se enfrentaría con el ganador del cruce entre Flamengo y Deportes Tolima.

Casualmente, ninguno de los jugadores mencionados estuvo presente en la derrota por 3 a 0 ante Banfield por la Liga Profesional. El entrenador prioriza el torneo continental antes que el local y lo dejó bien en claro en las últimas dos fechas disputadas. Lo positivo es que, después de tantas suspensiones y lesiones, Sebastián Battaglia finalmente contará con el equipo perfecto para este cotejo con el que definirá si pasa o no de ronda.

El Kun Agüero explotó tras el partido de Corinthians vs. Boca

Sergio Agüero explotó de bronca tras el duelo entre Corinthians y Boca Juniors por los octavos de final de ida en la Copa Libertadores. El árbitro del encuentro, Roberto Tobar, no tuvo la mejor noche y las palabras del "Kun" no fueron para nada leves. Incluso, el exjugador recordó un momento vivido con la Selección Argentina en la que el colegiado perjudicó a Marcos Rojo, quien hoy viste los colores del "Xeneize".

En plena transmisión de Twitch, el "Kun" miró la jugada y esbozó con bronca: "¿Pero qué haces árbitro? Este árbitro es un forro. Ahora que ya no juego más lo puedo decir. Siempre que dirigió a Argentina... es un pedazo de salame. Total a mí no me puede decir nada, pero sos un forro. Y a Marcos Rojo lo tiene cruzado también, porque le dijo de todo una vez en la Selección".