El Kun Agüero explotó tras el partido de Corinthians vs. Boca: "Un salame"

Sergio "Kun" Agüero analizó el arbitraje del duelo entre Corinthians y Boca explotó contra el árbitro chileno Roberto Tobar.

Sergio Agüero explotó de bronca tras el duelo entre Corinthians y Boca Juniors por los octavos de final de ida en la Copa Libertadores. El árbitro del encuentro, Roberto Tobar, no tuvo la mejor noche y las palabras del "Kun" no fueron para nada leves. Incluso, el exjugador recordó un momento vivido con la Selección Argentina en la que el colegiado perjudicó a Marcos Rojo, quien hoy viste los colores del "Xeneize".

El mencionado defensor del elenco "Azul y Oro" cometió la falta del penal que posteriormente atajó Agustín Rossi y la autoridad lo amonestó. No fue la única decisión controversial, ya que en el complemento dejó pasar un posible penal para cada equipo. Sin embargo, Agüero sólo se quedó con la amarilla para su excompañero en la "Albiceleste" por la infracción y se descargó con insultos hacia Tobar.

En plena transmisión de Twitch, el "Kun" miró la jugada y esbozó con bronca: "¿Pero qué haces árbitro? Este árbitro es un forro. Ahora que ya no juego más lo puedo decir. Siempre que dirigió a Argentina... es un pedazo de salame. Total a mí no me puede decir nada, pero sos un forro. Y a Marcos Rojo lo tiene cruzado también, porque le dijo de todo una vez en la Selección".

Además, Agüero elogió a una de las jóvenes promesas del elenco "Azul y Oro" que se destaca en la Primera del club con Sebastián Battaglia a la cabeza. Se trata de Exequiel Zeballos, quien jugó como titular en el cruce ante el "Timao" por los octavos de final de ida de la Libertadores. "Che, me gusta el pibito este Zeballos. Juega muy bien. ¿Cuándo lo vi en un partido? Yo estaba acá en Miami, perdieron 1 a 0 en la segunda fecha. Villa estaba en el banco y Zeballos la rompió. Perdieron pero jugó bien", lanzó.

Boca vs. Corinthians y los polémicos audios del VAR

La primera acción complicada fue a los 57 minutos, cuando Adson desbordó a Agustín Sández sobre el lateral izquierdo del "Xeneize", se metió en el área y el juvenil lo cruzó. El atacante se dejó caer alevosamente y el árbitro chileno Roberto Tobar no cobró la pena máxima. "Contacto muy leve y él lo exagera", le dieron el visto bueno desde la sala para que continuara el encuentro. "Contacto muy leve", insistió Tobar. "Siente el contacto y se deja caer. Puede reanudar, chequeo completo", corroboraron los asistentes.

En tanto, la otra maniobra compleja ocurrió a los 61 minutos, instante en el que Sebastián Villa ganó la posición sobre la izquierda del ataque de Boca y, cuando ingresó al área, tiró el centro para Darío Benedetto. El balón dio en el brazo derecho del lateral uruguayo Bruno Méndez. Entonces, se produjo otra comunicación entre Tobar y sus colegas del VAR. "Muy pegada al cuerpo la mano en el momento del contacto. Me parece posición natural", se escuchó como parte del diálogo con el chileno.