Brilló en Boca y reveló que tomaba champagne en la concentración: "1 o 2 botellas"

Un jugador que vistió la camiseta de Boca y se convirtió en ídolo de la institución reveló que tomaba "una o dos botellas" de champagne en la concentración previa a los partidos.

Un ídolo histórico de Boca reveló que tomaba "una o dos botellitas" de champagne en la concentración en sus épocas de gloria, cuando su gran rendimiento lo llevó a ser un emblema para los hinchas. El exjugador se soltó y brindó todos los detalles durante una entrevista en la televisión que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre.

Se trata nada menos que de Alberto "El Beto" Márcico, quien vistió la camiseta del "Xeneize" con mucho éxito en la década de 1990. Mano a mano con el periodista Matías Pelliccioni en el Líbero Versus por TyC Sports, el exmediocampista ofensivo recordó lo que sucedía en la intimidad del plantel "azul y oro" en sus mejores tiempos dentro de la cancha.

El Beto Márcico reveló que tomaba champagne en la concentración de Boca

Uno de los enganches más talentosos del fútbol argentino le respondió irónicamente a su excompañero Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena, que en la misma sección del Líbero Vs. había revelado que solía encontrar la famosa bebida alcohólica en la habitación del "Beto". "¡Qué botón, viejo!", se quejó el exvolante.

Sin embargo, al instante reconoció: "Tenía esa costumbre de llevarme una o dos botellitas a la concentración porque nos quedábamos tres días encerrados...". Además, describió que había "una bolsita de rolitos, y quedaba ahí en la bañera. O sea, el que iba no se bañaba". "¿Era una frappera entonces la bañera?", le consultó el cronista. "¡Totalmente! Pero, aparte, no me vas a poner el agua caliente... ¡Me derretís todo el hielo!", respondió entre risas el ex Gimnasia de La Plata y Ferro.

En tanto, el hombre que también vistió la camiseta del Toulouse (Francia) profundizó: "Tres días antes empezábamos, así que no era un vasito...". Incluso, aportó más detalles sobre aquella época en la institución de La Ribera, cuando explicó que "a veces te quedabas sin hielo y te mandaban el ascensor". "Como no era automático, ellos me decían: ´Ya está el ascensor abajo´. Los llamábamos desde arriba y subían", rememoró.

"El Beto" Márcico reiteró que "era una frappera, esas cositas" y amplió: "Teníamos también a un par de mozos que estaban arreglados. O sea, ¡estábamos muy bien equipados! Teníamos salmón, un poquito. Cremita, pancito...", contó. Allí fue cuando Pelliccioni le recordó que otro excompañero como Cristian González había revelado aquella anécdota: "Esa la contó ´El Kily´, que había olor a pescado... ¡Eran caviar y salmón!".

"¡Totalmente! Pero esos se pusieron todos vigilantes de viejos eh, está bien...", se quejó el exvolante. "Te cuidaban mucho y nosotros necesitábamos comer, necesitábamos energía para los partidos", se defendió.

El festejo del Beto Márcico con la barrabrava de Boca

Sin esquivar el tema, el ídolo del "Xeneize" admitió que celebró con la barra el título del Torneo Apertura 1992: "Nos fuimos de caravana con ellos y no pudimos ir a la fiesta que estaba prevista en San Isidro, era imposible llegar". "Aparte, nosotros queríamos estar con la gente", admitió.

El exfutbolista también repasó que "arriba del camión había un par de cables tirados ahí". "Y dije: '¿Qué pasa, viejo? Mirá si se dispara uno de estos y me rompe la pata o nos pegan un tiro a algunos de nosotros'", amplió.

Increíble: el Beto Márcico capitán de Boca, con una bandera de Vélez que dice "La banda del champagne".

La anécdota del Beto Márcico con Diego Maradona

Sobre su recuerdo como compañero de Diego Maradona, el emblema de Boca recordó cuando fue a llevarle dos botellas de champagne a la habitación al crack y las terminaron tomando juntos. "Eran dos Don Perignon rosados. Es alta categoría eso, eh...", relató, con una pícara sonrisa.

Los números del Beto Márcico en Boca

El exenganche vistió la camiseta del "Xeneize" entre 1992 y 1995. En total, disputó 154 partidos oficiales con 15 goles y 3 campeonatos conseguidos.