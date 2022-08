Boca hoy: la salvaje patada a Zeballos que lo sacó de la cancha

En tan solo diez minutos del partido, el árbitro del encuentro entre Agropecuario y Boca Juniors decidió expulsar a Milton Leyendeker por haberle pegado una tremenda patada a Exequiel Zeballos. La situación ocurrió en los primeros instantes del encuentro y tuvo que salir del campo de juego.

El árbitro Maximiliano Nicolás Ramírez fue quien tomó la decisión de expulsar a Leyendeker aunque hubo dudas con respecto sobre si el árbitro fue asistido por algún asistente. La situación se dio sobre el sector derecho de la defensa de Agropecuario, Zeballos tomó la pelota, apuró y Leyendeker lo cruzó con una brutal patada.

Después de la situación, Ramírez lo expulsó y se pudo ver, por otro lado, como Zeballos dio un par de vueltas en el piso y no podía respirar. Al respecto, Zeballos salió llorando de la cancha y llegó al banco de suplentes con lágrimas en sus ojos. Justamente, Hugo Ibarra lo sacó del campo de juego para proteger la integridad física del jugador. En su lugar ingresó Sebastián Villa.

El palazo de Sebastián Battaglia al Consejo de Fútbol de Boca: "No pensé"

El exentrenador de Boca, Sebastián Battaglia, volvió a hablar sobre la situación que vivió en el club de la Ribera. En este punto, lanzó una fuerte declaración sobre el Consejo de Fútbol y lanzó un picante comentario. Al referirse al pedido de refuerzos que hizo en conferencia de prensa reveló: "No pensé que me iba a costar el cargo".

En su paso como DT estuvo en 57 partidos, con 29 victorias, 17 empates y 11 derrotas, lo que dejó un 61 por ciento de efectividad. Además se llevó el título de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la LPF 2022. Por otro lado, Battaglia agregó: "Competimos bien, no creo que haya afectado el tema de los premios. Igualmente eso tenía que estar solucionado desde el inicio de la temporada y no la noche anterior. Me sorprendió también la salida de Carlos Izquierdoz aunque ya no estaba".