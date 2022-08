Boca ganó y Hugo Ibarra se la pudrió a un periodista: "Yo decido"

Boca le ganó a Defensa y Justicia sobre la hora y respira, aunque Hugo Ibarra se molestó igual en la conferencia de prensa. El entrenador del "Xeneize" se la pudrió a un periodista por una pregunta puntual luego del 1-0 en Florencio Varela con el gol de Luis Vázquez, por la fecha 15 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.

El técnico tomó contacto con los medios en la sala del estadio Norberto Tito Tomaghello e hizo un análisis completo de lo que fue el encuentro en sí y del funcionamiento del equipo en general. Sin embargo, algo cambió cuando le consultaron por qué Óscar Romero no había jugado ni un minuto.

Boca ganó e Ibarra se fastidió con un periodista: "Yo decido"

El exlateral derecho de 48 años recibió la pregunta de un periodista del medio partidario Boca de Selección que conduce Daniel Mollo, por Radio Colonia (AM 550). La misma estuvo relacionada con el motivo por el que Óscar Romero pasó de ser titular a ni siquiera entrar en el segundo tiempo. De hecho, "El Negro" decidió cambiar el esquema táctico y pasar del 4-3-3 que venía utilizando al 4-4-2, con la entrada de Juan Ramírez por el guaraní para equilibrar la mitad de la cancha.

"A varios nos sorprendió la ausencia de Romero y el ingreso de Ramírez, quizás hoy el segundo tiempo también pedía la entrada del paraguayo...", comenzó el comunicador. "Disculpame, no entiendo por qué", lo interrumpió el estratega. Fue entonces cuando el cronista le dijo: "Porque en Romero veíamos más fútbol y a Ramírez no lo veíamos últimamente bien". No obstante, con el rostro serio, el entrenador insistió: "Yo lo veo todo lo contrario, yo decido quién juega".

En ese momento, el periodista le recoró que "tampoco lo viste bien para el segundo tiempo" y añadió: "A lo que quiero llegar es... ¿No tiene ningún problema físico?". "No, ninguno", le devolvió Ibarra. Al instante, el formoseño argumentó en forma tajante: "Yo decido quién juega y tenemos un grupo competitivo. Pensando en el futuro, los quiero tener a todos bien".

Ibarra se molestó por una pregunta sobre la ausencia de Óscar Romero en Boca.

A qué juega el Boca de Ibarra: la respuesta del DT

El DT del "Xeneize" afirmó que "la idea está" y se quejó por el calendario apretado: "Nos falta más tiempo de trabajo, con partidos seguidos a veces se complica tener una semana larga, ahora la vamos a tener". De paso, elogió a sus jugadores con la frase de que "los muchachos lo han hecho muy bien" y destacó: "Volvemos a tener el arco en cero, que es importantísimo para nosotros, y el resultado, que veníamos buscándolo de visitante". "Nos faltó ese último pase final, pero con trabajo lo vamos a conseguir", concluyó en el análisis.