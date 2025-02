Boca confirmó que Carlos Palacios terminó internado y preocupa a Fernando Gago

Preocupación en Boca por lo que le pasó a Carlos Palacios.

Boca Juniors confirmó que Carlos Palacios terminó internado y hay preocupación para Fernando Gago. El parte médico oficial del club comunicó que el extremo chileno de 24 años "sufrió un cuadro de gastroenteritis que derivó en deshidratación, requiriendo internación". El Departamento Médico del Fútbol Profesional de la institución destacó, al mismo tiempo, que "actualmente, (el jugador) ha evolucionado favorablemente y se encuentra a la espera del alta médica".

De esta manera, uno de los refuerzos en el último mercado de pases quedó descartado para recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura. Para reemplazar al ex Colo Colo, el cuerpo técnico cuenta con diversas variantes de lujo, aunque todo indica que el elegido será Exequiel "Changuito" Zeballos para disputar una nueva jornada en el fútbol argentino. El delantero tuvo un rendimiento muy alto ante Unión en Santa Fe y frente a Huracán, aunque pasó desapercibido en la derrota por 2-0 contra Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Los números de Carlos Palacios en Boca

5 partidos oficiales.

1 gol.

348 minutos disputados.

¿Cuándo juegan Boca vs. Independiente Rivadavia?

El equipo dirigido por Gago recibirá al cuadro de Alfredo Berti el martes 11 de febrero del 2025 desde las 20 horas en La Bombonera, con el arbitraje de Facundo Tello. El partido será en el marco de la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura del fútbol argentino. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports (cable y Pack Fútbol), en tanto que el streaming online será de TNT GO y de otras alternativas como Cablevisión Flow, DGO y Telecentro Play.

Diego Latorre sorprendió y atacó a Gago por Boca en ESPN: "No comparto"

"Gago es un técnico que tiene cosas interesantes. Lo que sí no comparto para nada es una corriente nueva de entrenadores que no solamente está representada por Gago. Creen que van a ganar el partido ellos y no son serviciales para ayudar a que los jugadores lo ganen. Parece bastante obvio, pero es algo que divide. Con lo que dijo el otro día que 'los jugadores no hicieron lo que veníamos ensayando' se pone encima de un equipo de fútbol en lugar de ser servicial a los jugadores. En definitiva, tiene que ayudar a que un jugador o un equipo crezca", esbozó "Gambeta" en F90.

Por otro lado, el exfutbolista continuó con su idea y lanzó: "Me parece un pensamiento equivocado si el entrenador pretende siempre desde la táctica de mover jugadores ganar un partido, superar a un rival. Me parece reduccionista, erróneo, limita al jugador, va en contra de la realidad, de lo que pasa en un partido de fútbol. Si no se saca eso rápidamente de que gano en el pizarrón estás en un terreno... es lo que le pasaba a Demichelis que hablaba de modelos y el equipo no daba 3 pases seguidos".