Alerta en Boca: los 4 jugadores limpiados por Úbeda vs. Talleres

Boca Juniors enfrentará a Talleres de Córdoba este domingo 23 de noviembre en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura, y Claudio Úbeda dejó a cuatro jugadores afuera de la lista de convocados para este compromiso. Uno de ellos salió de la nómina después de varios meses, dos jóvenes tampoco dirán presente y un refuerzo del último mercado de pases también estará ausente en este compromiso trascendental.

El "Xeneize" intentará llegar a los cuartos de final del certamen, en el que se vería las caras con el que triunfe entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors este sábado desde las 20 horas. Con el objetivo cumplido de haber clasificado a la Copa Libertadores del 2026, ahora sueñan con salir campeones y sumar una nueva estrella, pero antes tendrán que dejar en el camino a los de Carlos Tevez. Ante dicho duelo, habrá 4 bajas por decisión del "Sifón" que no pasaron inadvertida.

Los 4 jugadores que Úbeda borró en Boca para jugar vs. Talleres

Una de las principales ausencias es la de Lucas Janson, quien después de seis meses de ser parte de la lista, finalmente quedó relegado debido a la determinación del entrenador. El delantero con pasado en Vélez Sarsfield no venía sumando minutos con la "Azul y Oro" al no ser tenido en cuenta por el entrenador, pero esta vez definitivamente no fue citado. También Agustín Martegani, que tampoco tiene rodaje desde el mes de febrero, no tendrá lugar contra la "T",

Por otro lado, dos juveniles que estuvieron contra Tigre en la última fecha del Clausura tampoco jugarán ante Talleres de Córdoba. Es el caso de Mateo Mendía y Valentino Simoni. Tanto el defensor como el atacante no fueron tenidos en cuenta por el "Sifón" en esta ocasión más allá de que sí integraron el banco de suplentes ante el "Matador" de Victoria. De esta manera, así quedó la lista de Úbeda para este duelo trascendental por un lugar en los cuartos de final.

Los convocados de Boca para enfrentar a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura

Las estadísticas de Claudio Úbeda como DT de Boca

Partidos dirigidos : 7.

: 7. Triunfos : 5.

: 5. Empates : 0.

: 0. Derrotas: 2.

Los convocados de Boca para el duelo ante Talleres ce Córdoba

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Volantes : Leandro Paredes, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Carlos Palacios. Delanteros: Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Cuándo juegan Boca vs. Talleres de Córdoba por los playoffs del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre el "Xeneize" y la "T" por los octavos de final del Torneo Clausura se jugará este domingo 23 de noviembre de 2025, a partir de las 20 horas (hora argentina) en La Bombonera. El encuentro arbitrado por Sebastián Zunino será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.