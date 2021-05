Tras pasar el Covid-19, Edwin Cardona se sometió a estudios médicos en Boca que den un parámetro de su estado de salud. Lamentablemente, el jugador presentó signos de "miocarditis leve" en los estudios cardiológicos por lo que no podrá realizar ejercicios de alta competencia durante 14 días hasta repetir los estudios.

"Edwin Cardona en los chequeos cardiológicos post COVID presentó signos de miocarditis leve por lo cual no realizará esfuerzo de alta competencia durante 14 días hasta repetir los estudios", publicó la cuenta de Boca Juniors en las redes sociales.

Cardona y Marcos Rojo dieron positivo de coronavirus el pasado 18 de abril. Incluso se había desatado la polémica porque no se cuidaron y asistieron a "la Bombonera" sin el barbijo correspondiente para ver el partido que terminó con la victoria por 3-1 frente a Atlético Tucumán por la fecha 10 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional.

Qué es una miocarditis

Se trata de la inflamación del músculo cardíaco (miocardio) y puede afectar el sistema eléctrico del corazón, lo que reduce la capacidad de bombear y producir ritmos cardíacos rápidos o anormales (arritmias). Si es grave, debilita la zona de modo que el resto del cuerpo no recibe la suficiente sangre. Se pueden formar coágulos allí que podrían provocar un accidente cerebrovascular o incluso un ataque cardiorrespiratorio.

Lucas Barrios también sufrió graves secuelas por COVID

Gimnasia y Esgrima La Plata perdió a un jugador por una afección cardíaca derivada justamente de esa enfermedad. Se trata de Lucas Barrios, quien no pudo estar en el clásico contra Estudiantes porque "el Covid no me dejó mover las piernas", según él mismo reveló minutos antes del partido a TNT Sports.

De acuerdo a lo que publicó oficialmente el club a través de sus redes sociales, el delantero titular de 36 años "padece una miocarditis leve de índole inflamatoria viral (edema leve de miocardio) como efecto secundario", por lo que "permanecerá con controles semanales hasta la resolución espontánea de dicho edema".

Todo empezó hace algunos días, cuando Barrios se sometió a estudios que parecían simplemente de control luego de haberse recuperado del coronavirus, aunque ahora apareció esta dolencia en el corazón que le impidió disputar el partido más esperado por los hinchas de su equipo, por el Interzonal de la fecha 10 de la Copa de la Liga profesional.