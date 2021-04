El club de La Ribera no tiene paz.

El coronavirus sigue castigando muy fuerte a la Argentina con su segunda ola y el fútbol no es la excepción: ahora se contagiaron en Boca Edwin Cardona y Marcos Rojo, dos jugadores habitualmente titulares en el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, según confirmó oficialmente el propio club. Y no sólo ello: ya hay revuelo porque no se cuidaron y asistieron a "la Bombonera" sin el barbijo correspondiente para ver el partido que terminó con la victoria por 3-1 frente a Atlético Tucumán por la fecha 10 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional.

Tanto el mediocampista ofensivo colombiano como el defensor argentino dieron positivo en los testeos rápidos durante la mañana de este domingo, por lo que inmediatamente fueron aislados a la espera de los resultados de los PCR. Así, se sumaron a los casos de Carlos Zambrano y Jorman Campuzano, que también habían estado en la misma situación en estos días.

De cualquier manera, Rojo arrastraba una contractura en el isquiotibial derecho y no estuvo contra el "Decano", mientras que Cardona fue suplente pero no ingresó. De hecho, el entrenador los había preservado para el debut del próximo miércoles en la Copa Libertadores ante The Strongest en la altura de La Paz, Bolivia, encuentro que finalmente se perderán igual. Incluso, es muy probable que tampoco participen del choque del sábado 24 de abril versus Huracán, ya que por lo menos deberán ausentarse por una semana de los entrenamientos con el plantel profesional.

Los jugadores que recupera Boca

También hay buenas noticias para la institución de La Ribera en este sentido, ya que podrá contar -tras haber superado el Covid- con Nicolás Capaldo, Agustín Obando -quien ya entró contra los tucumanos- y Gonzalo Maroni.

Las bajas de Boca

Además, por diferentes motivos, el "Xeneize" perdió a otros integrantes importantes de la plantilla como Ramón "Wanchope" Ábila (a préstamo a Estados Unidos), Eduardo "Toto" Salvio (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), Frank Fabra (salió lastimado ante Atlético) y Mauro Zárate (molestia en el gemelo izquierdo por la que también abandonó la cancha en el último cotejo).