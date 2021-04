Tras las críticas, Raúl Cascini rompió el silencio y le contestó al periodista de ESPN.

Luego de haber recibido constantes críticas por parte de Sebastián "El Pollo" Vignolo y de escuchar descargos contra la gestión del Consejo de Fútbol que integra junto a Juan Román Riquelme en Boca Juniors, Raúl Cascini decidió romper el silencio. Y lo hizo en TyC Sports, señal deportiva que es competencia de la que integra su ex compañero de 90 minutos de fútbol.

Lejos de polemizar, y sin mencionar al periodista cordobés, Cascini comenzó diciendo: "Algunas críticas no las entiendo. Sé lo que es Boca, sé que tienen que hablar mucho de este club pero me molesta cuando hay mucha saña. Sabemos lo que es esta institución y cada día se habla más. Lo sé, lo supe mucho más cuando estuve en la televisión".

"No me duelen las críticas. Pero llegar a ese punto de decirle a otro que no está preparado, es una discusión muy amplia. Consideramos que estamos preparados. Creemos todos que lo hacemos de la mejor manera y el día a día enseña un montón de cosas", agregó "El Mosquito", quien durante años integró el programa conducido por Vignolo y luego se marchó para ser parte del Consejo de Fútbol de Boca. Desde allí, "El Pollo" aseguró que la relación no fue la misma y que se sintió decepcionado por su ex compañero.

En cuanto al día a día con Juan Román Riquelme, Cascini agregó: "Nos tiene todo el día acá adentro, a varios nos va a hacer divorciar. Nos tiene todo el día acá adentro. Estamos todo el día mirando videos. Yo ayer llegué a la 1 de la mañana y a las 8 estaba acá para ver a la Reserva, pero es lo que amamos. Estamos felices de lo que estamos haciendo. Román está enfermo por el club. Es increíble lo que le gusta todo esto".

Raúl Cascini y la continuidad de Miguel Ángel Russo como DT de Boca

Otro de los temas importantes que tocó Raúl Cascini tuvo que ver con la continuidad y estabilidad de Miguel Ángel Russo en su rol de director técnico del plantel profesional. Alejado de las versiones que vinculan al DT con una supuesta interna puertas adentro, "El Mosquito" dejó en claro que todo es tranquilidad.

¿Le arman el equipo a Russo? Así contestó Cascini: "Imposible. Roza la falta de respeto. Estamos hablando de un técnico que tiene casi 30 años de carrera, bicampeón del fútbol argentino. ¿Te pensás que le podemos armar el equipo? Hablamos de fútbol todos los días. Tenemos el placer de hablar con él y aprender".