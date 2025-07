Adiós Boca: el primer jugador que rescinde y se va tras la eliminación de Copa Argentina

El primer jugador que rescinde el contrato con Boca tras la eliminación de la Copa Argentina.

Boca Juniors ya conoce al primer jugador que se va después de la eliminación de la Copa Argentina 2025, frente a Atlético Tucumán. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo perdió por 2-1 en Santiago del Estero, quedó afuera en los 16avos de final y todo indica que habrá una depuración del plantel profesional desde ahora hasta diciembre.

El futbolista que tiene el ciclo terminado con la camiseta del "Xeneize" se llama Esteban Rolón, el mediocampista central de 30 años que nunca tuvo continuidad en la institución de La Ribera desde que llegó en el 2021. Por lo tanto, el ex Argentinos Juniors, Huracán y Belgrano de Córdoba rescindirá su contrato en las próximas horas y se transformará en un agente libre en el mercado de pases, aunque todavía no trascendió públicamente dónde continuará con su trayectoria.

El vínculo de Rolón con Boca vencía el 30 de diciembre del 2026, aunque al no ser tenido en cuenta por Russo prefirió marcharse en busca de los minutos que no tuvo con la remera azul y oro. Hay una superpoblación de futbolistas en el centro del campo, por lo que el volante de contención misionero ni siquiera apareció en la lista de concentrados en los últimos compromisos. Es que quedó demasiado relegado por otros compañeros en la actualidad en esa zona de la cancha: Leandro Paredes, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Ander Herrera y Rodrigo Battaglia, por ejemplo.

Los números de Rolón en Boca

36 partidos oficiales.

1752 minutos.

Sin goles.

1 asistencia.

6 amonestaciones.

4 títulos conseguidos.

1 expulsión.

