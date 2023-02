A 24 horas del partido de Boca Juniors, clausuran un sector de la Bombonera

La fiscal Celsa Ramírez tomó la determinación por los incidentes ocurridos en el partido ante Atlético Tucumán.

La Fiscalía especializada en Eventos Masivos clausuró este sábado la Tribuna Superior Sur de la Bombonera por exceso de capacidad en el partido entre Boca Juniors ante Atlético Tucumán del pasado fin de semana. De esta manera, el "Xeneize" sufrirá una reducción de público en su estadio de cara al encuentro con Central Córdoba de este domingo.

La decisión estuvo a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, en base a los informes periciales presentados por ingenieros y arquitectos tras los incidentes registrados el domingo pasado. Por la medida, Boca tendrá una reducción de 5.000 lugares ante el domingo cuando enfrente al "Ferroviario" desde las 19.15 en su cancha.

La tribuna en cuestión viene siendo investigada y analizada desde el encuentro ante Corinthians, por la Copa Libertadores del año pasado, cuando un hincha brasileño que estaba en allí filmó y compartió un video donde se observaban con claridad las fallas y el estado de una parte de la estructura.. La fiscalía, a cargo de Ramírez, constató a través de una investigación de oficio varia fracturas transversales que se mantienen y pueden generar peligrosidad hacia los hinchas concurrentes.

La pileta sobre la tribuba para simular el peso en la estructura.

En dicha, donde suelen acudir Socios Adherentes, se habían instalado piletas pelopincho para simular el peso de la gente y analizar cómo respondía la estructura. Incluso, varias imágenes se viralizaron durante los últimos días en redes sociales, lo que aumentó la investigación de Ramírez.

El presidente de Huracán se la pudrió a Boca: "Dignidad"

El presidente de Huracán destrozó a Boca en las horas previas al final del mercado de pases en el fútbol argentino luego de que el "Xeneize" no se quede con Lucas Merolla. El defensor fue uno de los principales objetivos de la dirigencia del club, pero entre una y oferta y la otra nunca llegaron a buen puerto. Esto enfureció al dirigente que no se guardó nada contra la institución de la Ribera y cargó con todo.

La realidad es que el joven zaguero que no concentró para el duelo entre el "Globo" y Yupanqui por la Copa Argentina es una de las estrellas a nivel local y no quieren venderlo por poco dinero. Esto es motivo más que suficiente para negarle a Boca y a otros equipos la posibilidad de tenerlo para la temporada 2023. Mientras negocian la renovación del vínculo con el futbolista, desde la cúpula del "Quemero" esperan una oferta superadora y el mandamás lo dejó bien en claro.

"No tendremos plata, pero sí dignidad", aseguró Garzón en diálogo con TyC Sports ante la posibilidad que de Merolla deje Huracán para irse a Boca por un número inferior al que pretenden. Además, el directivo agregó: "No se va a ir regalado del club, y le ofrecimos el mejor contrato de la historia". Sin dudas, muestra en sus palabras la consideración que le tienen al jugador y los motivos por los cuales no desean que se vaya todavía.

Si bien desde el "Xeneize" esperan que esto se resuelva para contar con un refuerzo de lujo, otro de los grandes del fútbol argentino también puso sus ojos en él. Luego de asegurar que están muy lejos de llegar a un acuerdo con el elenco "Azul y Oro", el presidente del "Globo" se refirió a la noticia que circuló en las redes sobre el interés de River: "Nadie me llamó por Merolla. Ahora estamos negociando su renovación".