16 millones de dólares: el dinero que le ingresará a Boca Juniors por un goleador

Boca Juniors está cerca de cerrar una venta en una suma millonaria de un goleador. Sumada a la de Alan Varela, el "Xeneize" tendrá dinero para traer caras nuevas.

Boca Juniors está a la espera de cerrar un pase que le dejará una suma exorbitante: un equipo de Italia ofertó 16 millones de dólares por un goleador y el "Xeneize" se quedará con parte de ese monto. Con el dinero recaudado podrá salir al mercado para reforzarse de cara a la Copa Libertadores.

El Consejo de Fútbol está cerca de concretar la venta de Alan Varela al Porto en 10.5 millones de dólares por el 80% de la ficha, lo que le permitiría al club contar con una buena caja y traer caras nuevas para la segunda parte del año. Sin embargo, no será el único futbolista que se marchará en este mercado de pases y que le dejará dinero fresco a la dirigencia.

La venta millonaria de un goleador de Boca Juniors

Según informaron TyC Sports y el diario italiano La Gazzetta dello Sport, Boca podría desprenderse en las próximas horas de Mateo Retegui debido a una oferta de 15 millones de euros (16.770.000 USD) del Genoa de Italia, recientemente ascendio a la Serie A.

Tigre comprará el 50% de su ficha en casi 3 millones de la moneda estadounidense, por lo que, si la negociación con genoveses se concreta, el "Xeneize" recibirá poco más de 8 millones de dólares. El "Matador" de Victoria también se hará con el mismo monto, ya que son socios en la venta del jugador nacionalziado italiano.

Sin embargo, apesar de que las charlas están más que avanzadas, hay un detalle que no resulta menor: Retegui no dio el sí definitivo para que se realice la operación. El centrodelantero estaría esperando alguna oferta de la Premier League y, debido a eso, el Genoa le puso un ultimatum para que se decida rápidamente. De no haber inconvenientes, Mateo aprobaría la venta y se convertiría en nuevo jugador del "Vecchi Balordo" en las próximas horas.

Por el momento, el exjugador de Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata está concentrado para jugar el encuentro de este jueves ante Libertad, por la vuelta de los la vuelta de los 16avos de la Copa Sudamericana. En Paraguay, en el cotejo de ida, Tigre cayó 2-1 y buscará revertir la serie.

El impensado pedido del Porto a Alan Varela que cayó pésimo en Boca Juniors

Boca Juniors se encuentra cerca de transferir a Alan Varela al Porto en una suma millonaria pero, en medio de las negociaciones con el Porto, un detalle no cayó bien en el "Xeneize": el club portugués le hizo un pedido al mediocampista a horas del encuentro por Copa Argentina y no pasó desapercibido.

Este jueves, el equipo de Jorge Almirón enfrentará a Barracas Central por 32avos de final de la copa más federal de nuestro país. Allí podría ser el último encuentro que Varela vista la camiseta "Azul y Oro" en su primer ciclo, ya que las negociaciones para su marcha están a un paso de cerrarse. Sin embargo, en la cúpula dirigencial del equipo argentino se enteraron de un requerimiento del Porto hacia el volante central que podría hacer peligrar la transferencia.

Boca viene negociando con Porto desde hace algunas semanas por finiquitar la venta del jugador de 22 años, que rondaría en 10.5 millones de euros más un bonus de 2 millones extras. Pero la principal diferencia entre ambas instituciones radica en que el "Xeneize" busca quedarse con un 30% de plusvalía de una futura venta, mientras que los portugueses ofrecen el 20%.

Más allá de este contrapunto, que se solucionaría sin mayores dificultades, ESPN inforó que, en las últimas horas, dirigentes de "Los Dragones" se comunicaron con Varela y le pidieron que no juegue ante Barracas en Santiago del Estero, para evitar alguna posible dificultad física cuando faltan detalles para que se cierre la operación.

Esta situación no gustó ni mucho menos en el Consejo de Fútbol y tampoco en el cuerpo técnico conducido por Jorge Almirón, ya que, hasta que no concluyan las negociaciones, Varela sigue siendo futbolista del club y lo consideran como un jugador indispensable en el once titular. Aunque no fue oportuno el mensaje al jugador, se espera que en las próximas horas ambos clubes retomen el diálogo por la operación del jugador.