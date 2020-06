¿Lo llamará Román? Oscar Ruggeri le sugirió a Riquelme que "robe" una figura de River en Fox Sports

Oscar Ruggeri sorprendió al aire de Fox Sports. Es que, en 90 minutos de fútbol, el 'Cabezón' aconsejó a Juan Román Riquelme y le sugirió "robar" una figura del plantel de River. Esto generó impacto en Sebastián Vignolo, quien le contestó rápidamente negando que esta posibilidad fuese a existir. ¿Quién es el jugador en cuestión? Lucas Pratto.

“¿Cómo? ¿Riquelme tiene que llamar a Pratto? Si jugó en River, le metió un gol emblemático a Boca; en el momento más doloroso de la historia de Boca, la imagen es Pratto”, aseguró el 'Pollo'. Sin embargo, Ruggeri continuó con su postura.

Lejos de quedarse callado, el campeón del mundo agregó: "Si no juega en River, ¿vos te creés que se la va a bancar no jugar en River? Yo soy Riquelme, lo llamo y le hago un quilombo en la cabeza a Pratto. Le muestro las fotos con la camiseta en Inferiores".

“Te pregunto algo, Pollo. suponete, Pratto está acá, en Argentina, ¿Dónde se va a ir afuera? No se va más afuera. ¿Sabés cómo le como la cabeza si soy Riquelme? Que te llame Riquelme”, enfatizó Ruggeri.

Por su parte, Vignolo no cesó y le reiteró: “Pratto no tiraría la gloria de River por ir a Boca”. Sin embargo, hubo una pregunta que dejó sin palabras al conductor del programa y fue la siguiente: “¿Vos no irías a buscar a Pratto?”.

“Se va a caer por su propio peso que va a tener que salir. Es un jugador con un contrato alto y si va a seguir teniendo los pocos minutos que tuvo en este último año, es una ecuación que no le sirve tampoco a River”, supo decir, semanas atrás, el representante del 'Oso'. ¿Tendría lugar en Boca? ¿Lo llamará Román?