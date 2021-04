Vignolo, otra vez contra Cascini, integrante del Consejo de Fútbol de Boca de Juan Román Riquelme.

No son horas fáciles para Raúl Cascini. No, al menos, en cuanto a lo mediático respecta. Es que "El Pollo" Vignolo continúa disparando con munición gruesa contra quien fue su compañero en el viejo 90 minutos de fútbol que se emitía por Fox Sports. Luego de asegurar que fue "decepcionado humanamente" por el actual miembro del Consejo de Fútbol de Boca, se viralizaron nuevas acusaciones del cordobés contra "El Mosquito". Y las mismas sonaron a amenaza: "Voy a contar todo".

En el aire de Pasión por el Fútbol, programa que Vignolo conduce en las medianoches de los domingos, "El Pollo" lanzó: “Ya debe estar por llegar (Guido) Carrillo. Esta semana voy a mostrar todos los refuerzos que decía que iba a llevar Cascini cuando estaba con José (Beraldi) y trabajaba con nosotros”.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que "El Rolfi" Montenegro también fue ex futbolista y hoy en día es compañero de Vignolo en un programa de televisión, "El Pollo" le adivirtió: "Escuchame, si el día de mañana sos manager de Independiente, y te escribo porque quiero saber cómo estás, respondé. Eso es educación. No te voy a preguntar a quién vas a comprar, porque aparte no movés la aguja”.

No es la primera vez que Vignolo se muestra públicamente molesto con Raúl Cascini. Pero esta vez amenazó con revelar nombres que "El Mosquito" pensaba llevar a Boca en caso de trabajar en el club y que nunca llegaron. ¿"El Pollo" dará la lista completa?

Por qué se pelearon El Pollo Vignolo y Cascini

En 2015, "El Pollo" Vignolo conducía el programa 90 Minutos, a través de la pantalla de Fox Sports. En aquel momento, y para contar con un referente de la historia de Boca dentro del programa, el conductor y la producción se contactaron con Raúl Cascini para que integrara el mismo.

Durante cuatro años, y hasta el 2019, Vignolo se la pasó ponderando a Cascini, que por aquel entonces se dedicaba a cuestionar duramente a la gestión del entonces presidente de Boca, Daniel Angelici. El exmediocampista solía decir que soñaba con ser manager o formar parte de un proyecto de fútbol del "Xeneize" o de Independiente, por lo que el conductor intentaba ponderarlo para que -en algún momento- alguno de dichos clubes lo llamara. "Yo lo noto preparado desde este lugar. Con el tiempo, aprendió a estar. Estar con nosotros creo que le da la posibilidad de aprender qué esconder o qué decir", manifestó una vez el presentador.

Luego de que fuera tentado por Riquelme para integrar la lista de Jorge Amor Ameal, Cascini dejó de lado al candidato Gribaudo una semana antes de las elecciones de 2019. Luego de la victoria, se dedicó a trabajar en el Consejo de Fútbol. Al año de la gestión, el equipo de Miguel Ángel Russo consiguió la Superliga 2019-20. Días después de la consagración, visitó Fox Sports y mantuvo un gran diálogo con Vignolo y sus excompañeros.

Sin embargo, a partir de las críticas que en ESPN se hicieron por las desprolijas salidas de Sebastián "Pol" Fernández y Julio Buffarini, que tuvieron como blanco el Consejo de Fútbol del "Xeneize", la buena relación entre "El Pollo" y Cascini se rompió por completo.