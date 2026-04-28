Boca Juniors vs Cruzeiro por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors buscará comenzar a definir su clasificación en la Copa Libertadores 2026 cuando visite al Cruzeiro este martes en Belo Horizonte, en un duelo clave por la tercera fecha del Grupo D. El Xeneize llega con puntaje ideal tras vencer a Universidad Católica en Chile y golear 3-0 a Barcelona de Guayaquil, mientras que el conjunto brasileño atraviesa un momento delicado en su torneo local y necesita imperiosamente sumar de a tres después de la inesperada derrota ante Universidad Católica en la fecha anterior.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Cruzeiro, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Cruzeiro?

El partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores se jugará este martes 28 de abril de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estádio Governador Magalhães Pinto, conocido como Mineirão, en Belo Horizonte. El encuentro será transmitido en vivo por Telefe y Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de PlutoTV, Disney+ Premium y Telefe YouTube. El árbitro principal del partido será Esteban Ostojich.

El momento del Xeneize no podría ser mejor. El equipo de Claudio Úbeda acumula 14 partidos invicto en todas las competiciones y mantiene el puntaje ideal en su grupo de la Libertadores, tras imponerse ante Universidad Católica en Chile y superar a Barcelona de Guayaquil en la Bombonera por 3 a 0 en la segunda fecha. Esta racha de resultados positivos ha transformado al conjunto azul y oro en uno de los candidatos firmes del certamen continental.

En el plano local, Boca ya está clasificado a la siguiente fase del torneo apertura y viene de golear por 4-0 a Defensa y Justicia en condición de visitante, en un partido donde Úbeda rotó la mayoría del plantel y aún así se impuso con claridad. Esto mantiene el ánimo alto que dejó el Superclásico en el Monumental, donde Boca sacó un triunfo histórico con el 1-0 gracias al penal de Leandro Paredes.

Ahora el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará una victoria que lo mantenga en la cima del Grupo D y lo acerque hacia la clasificación a los octavos de final. En este sentido, el entrenador busca poner el mejor once disponible para disputar el encuentro en el estadio Mineirão, por lo que volvería a rotar casi por completo el equipo que goleó a Defensa y Justicia, con las excepciones de Leandro Brey en el arco y Milton Delgado, quien tuvo que comenzar el partido en Varela ante la lesión en la entrada en calor de Ander Herrera, que tiene un desgarro que lo mantendrá por cuatro semanas marginado.

Cruzeiro, por su parte, viene de un triunfo muy necesario ante Remo por 1 a 0 en el Brasileirao, donde el técnico Artur Jorge decidió no preservar a ninguno de los titulares dada la importancia del partido, aún ante un rival que viene último en el campeonato brasileño. Sucede que el equipo de Belo Horizonte necesitaba sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso. Ahora se encuentra con 16 unidades, en un torneo muy peleado donde el Santos está como cuarto descendido con 14 unidades, y hay diez equipos con tres puntos de diferencia.

En la Copa Libertadores, Cruzeiro había tenido un buen inicio con triunfo ante Barcelona en Ecuador. Sin embargo, en la segunda fecha sufrió un revés inesperado y Universidad Católica lo venció 2-1 en Brasil, lo que le acotó significativamente el margen de error. Por eso, el encuentro ante Boca se volvió vital para sus aspiraciones de avanzar en el torneo continental, y una derrota prácticamente lo dejaría sin chances de clasificación.

El último antecedente entre ambos equipos se dio el 22 de agosto de 2024, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En aquella ocasión, Cruzeiro ganó 2-1 en el Mineirão con goles de Matheus Henrique y Walace, mientras que Milton Giménez descontó para el equipo argentino, que sufrió en el inicio una polémica expulsión de Luis Advíncula. Luego, Cruzeiro se terminó imponiendo por penales. Vale destacar que Boca se había impuesto en tres de los cuatro duelos previos a ese en Brasil.

Formaciones probables de Cruzeiro y Boca Juniors

En Boca Juniors, Claudio Úbeda planea poner el mismo equipo que ganó el Superclásico y superó a Barcelona de Ecuador, rotando casi por completo la formación que goleó a Defensa y Justicia. Las únicas excepciones serían Leandro Brey en el arco, quien se ha consolidado como titular indiscutido, y Milton Delgado, que tuvo que comenzar el partido en Varela ante la lesión de Ander Herrera. El volante español sufrió un desgarro en la entrada en calor que lo mantendrá marginado por cuatro semanas.

De esta manera, el probable once del Xeneize para jugar en Brasil contaría con el retorno de figuras clave como Leandro Paredes en el mediocampo, la dupla ofensiva de Miguel Merentiel y Adam Bareiro en el ataque, y la solidez defensiva de Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa en el fondo. Marcelo Weigandt y Lautaro Blanco ocuparían los laterales, mientras que Santiago Ascacíbar acompañaría a Paredes y Delgado en el medio, con Tomás Aranda completando el mediocampo.

Para el Cruzeiro, el entrenador Artur Jorge contará con el regreso de jugadores importantes a la plantilla. Suspendidos en el Campeonato Brasileño por acumulación de tarjetas amarillas, el mediocampista Matheus Pereira, el defensa Fabrício Bruno y el mediocampista Lucas Silva no jugaron contra el Remo el sábado pasado, pero ya están disponibles para el torneo continental. Se espera que el número 10, Matheus Pereira, y Fabricio Bruno en la defensa regresen a la alineación titular, mientras que Lucas Silva comenzaría en el banquillo, ya que el entrenador ha estado utilizando a la dupla Lucas Romero y Gerson en el mediocampo.

Además, existe la posibilidad del regreso del lateral derecho Fagner y del delantero colombiano Néiser Villareal. Ambos se perdieron los últimos partidos del Cruzeiro por molestias físicas, pero podrían estar disponibles para el encuentro en el Mineirão. Sin Fagner, el seleccionador portugués ha estado utilizando a Kauã Moraes como lateral derecho. El ataque sería liderado por Kaio Jorge, con Christian y Keny Arroyo acompañando a Matheus Pereira en el mediocampo ofensivo.

Probable formación de Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Probable formación de Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes o Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge.

Cruzeiro vs Boca Juniors: Ficha técnica