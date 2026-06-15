Belga Doku enfrenta dilema por posible estreno como padre durante el Mundial

Imagen de archivo del futbolista belga Jeremy Doku durante un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento y Casa Club del Seattle Sounders FC, Renton, Washington, EEUU.

El belga Jeremy Doku se convertirá en padre por primera ‌vez en el ‌transcurso del Mundial y quiere estar presente en el parto, lo que plantea un posible dilema para su escuadra.

El extremo de 24 años es una de las piezas clave de la ​selección belga, que ⁠debuta en el Mundial el lunes ‌en Seattle contra Egipto, y ⁠se están organizando los ⁠planes para que abandone Estados Unidos y regrese a casa para el nacimiento, según ⁠informaron los medios belgas.

Doku dijo ​a los medios que su ‌esposa, Shireen, dará a ‌luz en la segunda semana de ⁠julio, cuando el torneo estará ya en la fase de cuartos de final, y que, si Bélgica sigue ​en ‌liza, quiere estar presente en el parto.

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"Depende de cuándo ocurra, pero es mi primer hijo, así que sin duda querría estar allí", ⁠afirmó.

"Si me preguntas qué es lo que quiero, mi respuesta es que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica muchas otras consideraciones", señaló. "Sé que la federación ‌apoya a sus jugadores y comprende sus situaciones. Veremos qué podemos hacer".

Los medios belgas afirmaron que es probable que se organizara un vuelo privado a Inglaterra, donde ‌está previsto que se produzca el nacimiento. Doku juega en el Manchester City.

El defensa ‌Brandon Mechele ⁠se encuentra en una situación similar, aunque su mujer dará ​a luz una semana después que la de Doku.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; editado en español por Carlos Serrano)