Bayern Múnich vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Champions

Con un triunfo a cuestas (2 a 1 ganó en la ida), B. Múnich buscará definir la serie ante los Merengues este miércoles 15 de abril. El partido por la llave 2 de la Champions comenzará a las 16:00 (hora Argentina) y será en el estadio Allianz Arena.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Bayern Múnich se quedó con la victoria por 1 a 2.
Los resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Chelsea 1 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Pafos 1 vs Bayern Múnich 5 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 4 vs Club Brugge 0 (22 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Sporting Lisboa 1 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 2 vs U. Saint-Gilloise 0 (21 de enero)
- Fase de Liga: PSV 1 vs Bayern Múnich 2 (28 de enero)
- Octavos de Final: Atalanta 1 vs Bayern Múnich 6 (10 de marzo)
- Octavos de Final: Bayern Múnich 4 vs Atalanta 1 (18 de marzo)
- Cuartos de Final: Real Madrid 1 vs Bayern Múnich 2 (7 de abril)
Los resultados de Real Madrid en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Real Madrid 2 vs Olympique de Marsella 1 (16 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Kairat Almaty 0 vs Real Madrid 5 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Real Madrid 1 vs Juventus 0 (22 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Olympiacos 3 vs Real Madrid 4 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Real Madrid 1 vs Manchester City 2 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Real Madrid 6 vs Mónaco 1 (20 de enero)
- Fase de Liga: Benfica 4 vs Real Madrid 2 (28 de enero)
- Play-offs: Benfica 0 vs Real Madrid 1 (17 de febrero)
- Play-offs: Real Madrid 2 vs Benfica 1 (25 de febrero)
- Octavos de Final: Real Madrid 3 vs Manchester City 0 (11 de marzo)
- Octavos de Final: Manchester City 1 vs Real Madrid 2 (17 de marzo)
- Cuartos de Final: Real Madrid 1 vs Bayern Múnich 2 (7 de abril)
Horario Bayern Múnich y Real Madrid, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas