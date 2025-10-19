Bayern Múnich vs Club Brugge: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions se jugará el próximo miércoles 22 de octubre a las 16:00 (hora Argentina).
Así llegan Bayern Múnich y Club Brugge
Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Atalanta.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
Bayern Múnich derrotó por 5 a 1 a Pafos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions
Club Brugge viene de caer en su estadio ante Atalanta por 1 a 2.
Se repartieron puntos en los últimos 2 duelos y el historial del torneo sólo registra empates entre ellos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2005 - 2006, y firmaron un empate en 0.
Fechas y rivales de Bayern Múnich en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 4: vs PSG: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Arsenal: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Sporting Lisboa: 9 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs U. Saint-Gilloise: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs PSV: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Club Brugge en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 4: vs Barcelona: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Sporting Lisboa: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Arsenal: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Kairat Almaty: 20 de enero - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Olympique de Marsella: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Bayern Múnich y Club Brugge, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas