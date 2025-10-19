Bayern Múnich vs Club Brugge: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions se jugará el próximo miércoles 22 de octubre a las 16:00 (hora Argentina).

Así llegan Bayern Múnich y Club Brugge

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Atalanta.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich derrotó por 5 a 1 a Pafos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

Club Brugge viene de caer en su estadio ante Atalanta por 1 a 2.

Se repartieron puntos en los últimos 2 duelos y el historial del torneo sólo registra empates entre ellos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2005 - 2006, y firmaron un empate en 0.





Fechas y rivales de Bayern Múnich en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs PSG: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Arsenal: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sporting Lisboa: 9 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs U. Saint-Gilloise: 21 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs PSV: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club Brugge en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Barcelona: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sporting Lisboa: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Arsenal: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Kairat Almaty: 20 de enero - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Olympique de Marsella: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Bayern Múnich y Club Brugge, según país