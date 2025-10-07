Se retiró Carlos Delfino, uno de los grandes jugadores de la Generación Dorada de básquet

Carlos Delfino confirmó su retiro profesional del básquet. Dijo adiós a los 43 años en una entrevista con un canal especializado, pero no lo dijo de una manera muy fuerte si no todo lo contrario. Vía videollamada con un streaming, el jugador argentino finalmente indicó que llegó el momento de retirarse ":legó un momento que pensé que no iba a llegar, hace un par de meses, que fue poner excusas para ir a entrenar... No tener ganas de ir”, dijo el ahora exbasquetbolista.

La frase fue en charla con DobleDoble, Delfino y recordó que si bien tuvo varias lesiones, el retiro fue tranquilo: “No fue ni un partido espectacular ni una despedida especial, simplemente fue algo que siento que ya está. Ahora viendo cositas nuevas, entre ellas el tema de poder ser entrenador”.

El exjugador bromeó con Julio Lamas, exentrenador de la Selección y pieza clave de la Generación Dorada, quien participó también de la entrevista. “Hace poquito lo saludé a Julio y le dije ‘colega’, pero Julio se retiró también hace poco así que nunca llegamos a ser colegas”, contó entre risas.

En su carrera de clubes, Delfino comenzó en la Liga Nacional con Libertad de Sunchales y Unión de Santa Fe, antes de emigrar a Italia a los 18 años. Allí defendió las camisetas de Reggio Calabria y Bologna, siguiendo los pasos de Ginóbili. En 2003 fue elegido en el puesto 25º del Draft de la NBA por Detroit Pistons, siendo el argentino mejor posicionado hasta entonces.

Su debut en la NBA llegó un año después, con Detroit ya campeón y disputando las Finales ante San Antonio Spurs. Luego pasó por Toronto Raptors, Khimki de Rusia, Milwaukee Bucks y Houston Rockets, donde sufrió una grave lesión que marcó el inicio de una serie de problemas físicos. En la NBA jugó 548 partidos, con promedios de 8 puntos, 3,6 rebotes y casi un robo por partido, destacándose por su habilidad defensiva y su talento ofensivo.