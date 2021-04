Otro compatriota más que hace historia pura en el deporte mundial.

Después del brillo inigualable de "la Generación Dorada", Gabriel Deck también hace historia como argentino en el basquetbol mundial. Es que el jugador de 26 años podría debutar la misma noche del jueves 29 de abril de 2021 en la NBA, la mejor Liga, con la camiseta de Oklahoma City Thunder como local frente a New Orleans Pelicans.

El cotejo se llevará a cabo por la Conferencia Oeste, en la que su equipo marcha antepenúltimo en la tabla de posiciones, con un récord de 21 victorias y 41 derrotas en esta temporada. Por lo tanto, bien vale la pena conocer absolutamente todos los detalles como para no perderse el partido para seguir al instante al ala-pivote santiagueño de 1.98 m. y 105 kilos, que ya se destacó con la Selección Nacional e, a nivel clubes, hizo lo propio con Quimsa de su provincia natal, San Lorenzo y Real Madrid.

¡A alentar al "Tortuga" a la distancia, entonces!

Hora y TV para ver en directo el posible debut de Gabriel Deck en la NBA

El encuentro comenzará a las 22 horas y se podrá observar en directo a través del canal de cable de DirecTV Sports

El streaming

Como ya es habitual, podrá verse en vivo y on demand mediante la NBA League Pass, la plataforma oficial del certamen a la cual te podés suscribir desde aquí.

Cuál es la situación contractual de Deck en la NBA

En principio, Deck llega a Oklahoma por cuatro temporadas a cambio de 37,5 millones de dólares, aunque existirá una cláusula en su contrato por ciertos objetivos, por lo cual si no los cumple podría marcharse luego de apenas unos meses en lo más alto de este deporte en Estados Unidos, ya que se trata de un contrato no garantizado. El único compatriota que forma parte de ella en la actualidad es Facundo Campazzo, en Denver Nuggets. Aunque según varios medios especializados, Lucas Vildoza podría sumarse a New York Knicks en breve.

Los jugadores argentinos que participaron en la NBA en la historia

De esta manera, "el Tortu" será el 14° oriundo de este país en integrar la competición, luego de que lo hicieran Emanuel Ginóbili, Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, Rubén Wolkowyski, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Pablo Prigioni, Nicolás Lapprovittola, Nicolás Brussino, Patricio Garino y Facundo Campazzo.