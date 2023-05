La revelación del presidente del Barcelona sobre Messi que ilusiona a todos

Joan Laporta confirmó una gran noticia para el futuro del club culé que tiene que ver con el mejor jugador de la actualidad.

En medio de los festejos del Barcelona por el título en España, el presidente del club culé, Joan Laporta, lanzó una gran noticia para el mundo futbolístico de esa ciudad. El mandatario del conjunto catalán informó que tuvo una comunicación con Lionel Messi y añadió que, posiblemente, pueda estar en la próxima temporada.

"El Barça es el Barça y es su casa. Pero no queremos entrar en grandes cifras, porque sería recular. No son cifras que podamos afrontar ni con Messi ni con nadie", dijo Laporta en una charla con TV3 después de la conquista del campeonato. Por otro lado, agregó: "He hablado con Messi para reconducir la situación. Fue muy agradable. Hemos recuperado la relación. Messi quiere al Barcelona. Haremos todo para traerlo”.

Vale decir que, en este último tiempo, hubo grandes cambios en el fútbol de Barcelona ya que se fue Mateu Alemany, uno de los directores de fútbol y ahora, su lugar, podría ser ocupado por Deco, uno de los grandes amigos futbolísticos de Messi a lo largo de toda su carrera. Por otro lado, con estas modificaciones, es probable que aparezca Lionel Messi en el conjunto culé y le de una alegría a Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona que lo busca desde hace varias temporadas y, sobre todo, significaría un adiós del Paris Saint Germain.

El técnico del PSG hizo una impactante revelación sobre Lionel Messi y su sanción

El técnico del PSG habló del presente de Lionel Messi y lanzó una impactante revelación sobre la sanción que el mejor del mundo sufrió tras su viaje a Arabia Saudita a principios de mayo. Christophe Galtier brindó una conferencia de prensa previa al partido ante el AC Ajaccio por la fecha 35 de la Ligue 1 y se refirió al diez de la Selección por segunda semana consecutiva. Es que, finalmente, el club levantó la suspensión.

"Hablé con él el martes para saber cómo estaba y lo encontré tranquilo, motivado y con ganas de volver a ganar", aseveró Galtier sobre su diálogo con Lionel luego de la sanción impuesta por el PSG. En un principio, el astro rosarino no iba a poder entrenar, jugar, ni tampoco gozar de su sueldo. Sin embargo, algo cambió luego de su pedido de disculpas.