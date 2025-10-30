Elche visita a Barcelona por la fecha 11

Barcelona recibirá a Elche, en el marco de la fecha 11 de la Liga, el próximo domingo 2 de noviembre a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Así llegan Barcelona y Elche

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Real Madrid. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 9 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche viene de perder contra Espanyol por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 6.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su cuarto triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 0-4.

El local se ubica en el segundo puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12 2 Barcelona 22 10 7 1 2 13 3 Villarreal 20 10 6 2 2 8 4 Atlético de Madrid 19 10 5 4 1 8 8 Elche 14 10 3 5 2 1

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Celta: 9 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Athletic Bilbao: 22 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Alavés: 29 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Atlético de Madrid: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Real Sociedad: 7 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Real Madrid: 23 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Getafe: 28 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Elche, según país