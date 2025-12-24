Ricardo Centurión puede regresar al fútbol argentino: quién es el club interesado

Centurión se encuentra con el pase en su poder y busca volver a la Argentina.

El mercado de pases del fútbol sudamericano se encuentra abierto y dando sus primeros pasos, por ende las noticias que surgen generan bastante atractivo entre los hinchas. Una de ellas tiene como protagonista a Ricardo Centurión que acaba de quedar libre después de su aventura por el campeonato boliviano. El experimentado volante quiere regresar al fútbol argentino y fue ofrecido a un club que primero debe resolver algunos problemas económicos para realizarle una propuesta formal en lo salarial.

Su paso por Oriente Petrolero expone que estuvo presente en 31 partidos, anotó nueve goles y entregó cuatro asistencias. Sin embargo, el equipo no pudo canalizar sus aspiraciones dentro del plano internacional porque quedó fuera de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Algo que obliga a repensar el armado del plantel de cara al 2026 y es por ello que el jugador argentino comenzó a evaluar algunas opciones pensando en su futuro.

El delantero viene de anotar nueve goles en Bolivia.

"Ricardo Centurión fue ofrecido a Banfield. Ya manifestó su intensión de volver al fútbol argentino y fue acercado como opción para el Taladro", expresaron desde el Diario Olé. El hecho de que se encuentre con el pase en su poder implica que las negociaciones sean más fáciles de llevar a cabo. Aunque antes de darse el paso final de la conversación entre el representante y los dirigentes, el club del sur de la provincia de Buenos Aires tiene que levantar una inhibición.

Son varios los clubes del fútbol argentino que antes de salir al mercado de pases deben pagar sus deudas para poder registrar las contrataciones que hagan. En el caso de Banfield, se desprende que la institución posee una deuda de 1.3 millones de dólares a regularizar en los próximos días con el fin de dejar atrás el castigo aplicado por la FIFA. Sin el dinero, la incorporación de Ricardo Centurión no podrá ser posible.

Los jugadores experimentados que quedaron libre

La llegada de diciembre coincide con el final de la temporada deportiva, pero también de algunos contratos de jugadores. Esto generó una particularidad de que son varios los experimentados que deben buscarse un club para extender su carreras al menos por un año más y disfrutar de los beneficios del fútbol. Oportunidades para clubes de menor calibre que pueden beneficiarse de contar con experiencia que será usada para guiar a los más jóvenes en los momentos importantes de los partidos como del campeonato.

La lista se compone de Frank Fabra, Cristian Lema, Milton Casco, Facundo Roncaglia, Ignacio Malcorra, Éver Banega, Enzo Pérez y Luciano Vietto. Además, se deben sumar a Gabriel Arias y Sergio Romero, que solo atajó cuatro partidos en Argentinos Juniors pero Nicolás Diez tomó la decisión de marginarlo porque no lo vio con el nivel necesario para atajar en un equipo de primera división. Otro jugador que también está buscando club es Lucas Pratto que quedó libre de Sarmiento de Junín y se encuentra en plenas negociaciones para sumarse a Chacarita.