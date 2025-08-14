Ousmane Dembélé, gran favorito para el Balón de Oro 2025, buscará hacer historia en París. (Foto: UEFA Champions League)

El próximo lunes 22 de septiembre, el Théâtre du Châtelet será sede de la 69.ª edición de la entrega del Balón de Oro de la FIFA, la gala más esperada del año en el deporte más popular del planeta.

Según varias de las mejores casas de apuestas deportivas, Ousmane Dembélé es el gran favorito para quedarse con el premio, gracias a su destacada temporada con el PSG, en la que marcó 35 goles en 53 partidos, además de sus actuaciones con la Selección de Francia en las que también fue un elemento decisivo.

Si Dembélé gana, Francia se convertiría en la primera nación con seis jugadores distintos en conseguir el reconocimiento. El delantero del PSG se sumaría a figuras históricas como Karim Benzema, Michel Platini (tres veces ganador), Raymond Kopa, Zinedine Zidane y Jean-Pierre Papin.

Una edición renovada del Ballon D’Or

El Balón de Oro 2025 está por escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial. La gala, que se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, y no sólo premiará al mejor jugador y jugadora del año, también pondrá los reflectores sobre talentos emergentes, arqueros, entrenadores y clubes.

Por primera vez, el galardón incluye trofeos femeninos equivalentes a los históricos premios masculinos: Kopa (mejor jugadora joven) Yashin (mejor arquera) y Gerd Müller (máxima goleadora). Además, el reconocimiento al Club del Año se otorgará ahora en ambas ramas.

Desde leyendas consolidadas como Dembélé, Salah o Bonmatí hasta jóvenes que anuncian una nueva era como Lamine Yamal y Linda Caicedo, la edición número 69 del premio promete una velada inolvidable. París, una vez más, será el epicentro del fútbol de élite.

Los favoritos y las sorpresas en la lista

Esta edición llega con una lista de nominados que promete acaparar reflectores. El abanico de candidatos refleja la intensidad de una temporada marcada por gestas colectivas y destellos individuales.

Ousmane Dembélé

El delantero francés tuvo la temporada más brillante de su carrera con 35 goles y 16 asistencias para su club. El extremo ayudó al Paris Saint-Germain a lograr un triplete histórico: Ligue 1, Copa de Francia y sobre todo, la primera Champions League en la historia del club.

En la final de la Champions ante el Inter de Milán, Dembélé brilló con dos asistencias en la goleada 5 - 0 y fue reconocido como jugador de la temporada en el torneo más importante de Europa.

Lamine Yamal

El joven maravilla tuvo una temporada magistral con 18 goles y 25 asistencias a nivel de clubes. Su participación fue clave para la victoria del Barcelona en La Liga y la Copa del Rey.

En Champions League, su actuación frente al Inter en semifinales dejó una marca imborrable: se convirtió en el primer jugador del Barça en anotar en esta etapa desde Messi en 2019 y fue el más joven en hacerlo en una semifinal del torneo. Su deslumbrante despliegue técnico es revolucionario, único.

Raphinha

El brasileño tuvo una temporada de ensueño; con el Barcelona consiguió 34 goles y 25 asistencias por lo que fue el motor ofensivo del equipo. Además, fue determinante en el triplete nacional que consiguió su club: La Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Por si esto fuera poco, también se coronó como jugador más valioso de La Liga así que su año fue simplemente espectacular.

Vitinha

El centrocampista terminó la temporada 2024-25 con una actuación convincente en el Paris Saint-Germain, consiguiendo 8 goles y 5 asistencias y siendo clave en el histórico triplete del PSG. Bajo el mando de Luis Enrique, se consolidó como el cerebro del equipo; defendió, atacó y manejó el medio campo del París como un profesional.

Mohamed Salah

Pasan los años y el egipcio continúa mostrando su gran nivel. El “faraón” tuvo una campaña extraordinaria con Liverpool en la que anotó 34 goles y 23 asistencias en todas las competencias, sobresaliendo lo realizado en la Premier League, en la que consiguió 29 dianas y 18 pases en 3,380 minutos de juego, promediando así una participación de gol por cada 72 minutos en el terreno de juego.

Bajo la dirección de Arne Slot, Salah fue fundamental para que los Reds conquistaran la liga inglesa con autoridad. A pesar de haber sido ampliamente considerado como favorito al Balón de Oro durante buena parte del año, sus opciones se vieron frustradas por la sorprendente eliminación en octavos de final de la Champions League.

¿Cómo se gana el Balón de Oro?

Los ganadores se definen a través de un proceso de votación riguroso y transparente. En esta edición, serán 180 periodistas deportivos especializados, provenientes de distintos países quienes elegirán a los ganadores.

Cada miembro debe hacer una lista con cinco jugadores, asignándoles puntos según un sistema escalonado: 6 para el primero, 4 al segundo, 3 al tercero, 2 al cuarto y 1 al quinto. El jugador que acumule la mayor cantidad de puntos será coronado.

La selección se basa en tres criterios fundamentales:

Desempeño individual e impacto decisivo durante la temporada, valorando la capacidad del jugador para influir en momentos clave. Logros colectivos y aporte al equipo, considerando títulos obtenidos y rendimiento grupal. Fair play y clase deportiva, tanto en el terreno de juego como en la conducta personal.

En caso de empate, se aplica un sistema de desempate que evalúa la cantidad de votos en cada posición de la lista hasta definir un ganador. Si la igualdad persiste, la última palabra la tiene France Football, organizador del premio.

Argentinos en la lista del Balón de Oro

Argentina tiene historia de ser protagonista en este premio, no solo por lo realizado por Lionel Messi, máximo ganador histórico con ocho Balones de Oro, sino también por muchos otros jugadores que han dejado huella.

Aunque Messi no figura entre los nominados en esta edición, el país sudamericano cuenta con tres representantes.

Lautaro Martínez, figura del Inter de Milán, y Alexis Mac Allister, pieza clave del Liverpool, lograron meterse entre los 30 mejores jugadores del mundo. Ambos llegan con méritos por sus destacadas temporadas en Europa.

Además, Emiliano “Dibu” Martínez buscará quedarse con el Trofeo Yashin al mejor arquero del año, una distinción que reconoce a los porteros más determinantes del planeta, por tercer año consecutivo. Aunque llega como flamante bicampeón, el arquero de la albiceleste competirá con gigantes como Gianluigi Donnarumma, Thibaut Courtois y Alisson Becker.

Conclusión

La edición 2025 del Balón de Oro será un punto de inflexión en la historia del fútbol. Ousmane Dembélé parte como favorito con una temporada histórica que lo coloca a un paso de convertir a Francia en el primer país con seis ganadores diferentes.

Además, esta edición amplía la mirada al reconocer, por primera vez, el talento femenino en igualdad de condiciones y otorga premios a arqueras, jóvenes promesas, entrenadores y clubes.

Con figuras consagradas compitiendo contra generaciones emergentes, el balance final entre legado y renovación será el pulso real de la gala. En París, el próximo 22 de septiembre, quedará claro quién logró destacarse: quienes cumplieron, quienes sorprendieron y quién definió el rumbo del fútbol mundial en 2024 - 2025.