Verstappen gana en Las Vegas y los dos McLaren son descalificados

El piloto neerlandés de Red Bull Racing Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de Las Vegas en el Circuito Strip de Las Vegas, Nevada, EEUU.

EEUU, 22 nov (Reuters) -Max Verstappen ganó el sábado el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula Uno con su Red Bull, reviviendo sus esperanzas de ganar un nuevo título mundial después de que fueron descalificados tras la carrera los McLaren del líder del campeonato, Lando Norris, y su compañero Oscar Piastri, que habían acabado segundo y cuarto, respectivamente.

Los jueces descalificaron a la pareja por motivos técnicos, ya que el patín de resina situado debajo de sus bólidos tenía menos de 9 milímetros de grosor, el mínimo requerido.

Norris, que salió desde la pole position, había ampliado su ventaja sobre el cuarto clasificado, Piastri, a 30 puntos antes de que una inspección posterior a la carrera de la FIA encontró un desgaste excesivo en los patines de sus autos.

Tras la sanción, la ventaja de Norris sobre Piastri volvió a 24 puntos, pero Verstappen igualó al australiano a falta de dos pruebas que repartirán un máximo de 58 puntos.

George Russell, ganador el año pasado de la carrera nocturna y que, al igual que Norris, participaba en su gran premio número 150, terminó tercero para Mercedes, pero ascendió a la segunda posición tras las penalizaciones, seguido por su compañero de equipo, Kimi Antonelli.

El italiano cruzó cuarto la línea de meta, pero cayó a la quinta posición después de que se le aplicó una penalización de cinco segundos por una infracción en la salida.

Norris, que terminó 20,741 segundos por detrás de Verstappen, todavía puede asegurar su primer título en Qatar el próximo fin de semana. McLaren ya conquistó la corona de constructores por segundo año consecutivo.

(Escrito por Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)